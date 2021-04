Scuola, a maggio ipotesi scuole superiori in presenza al 100% in zona gialla e arancione (Di venerdì 16 aprile 2021) Il Governo oggi discuterà il prossimo decreto anti-Covid nella cabina di Regia in programma a Palazzo Chigi con il Cts e il presidente del Consiglio Mario Draghi. Secondo quanto trapela, scrive Repubblica, l’idea dell’esecutivo è quello di riportare le scuole superiori in presenza al 100% a maggio in zona gialla e arancione. Sono già stati attivati i tavoli prefettizi che lavoreranno alla riorganizzazione del Trasporto pubblico locale nelle varie città. In questo modo, nell’ultimo mese di Scuola tornerebbero in presenza tutti gli 8,5 milioni di studenti italiani. Al momento 6,6 milioni frequentano in presenza, circa 2 milioni a distanza. Il decreto legge valido fino al 30 aprile, per la ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 16 aprile 2021) Il Governo oggi discuterà il prossimo decreto anti-Covid nella cabina di Regia in programma a Palazzo Chigi con il Cts e il presidente del Consiglio Mario Draghi. Secondo quanto trapela, scrive Repubblica, l’idea dell’esecutivo è quello di riportare leinalin. Sono già stati attivati i tavoli prefettizi che lavoreranno alla riorganizzazione del Trasporto pubblico locale nelle varie città. In questo modo, nell’ultimo mese ditornerebbero intutti gli 8,5 milioni di studenti italiani. Al momento 6,6 milioni frequentano in, circa 2 milioni a distanza. Il decreto legge valido fino al 30 aprile, per la ...

Ultime Notizie dalla rete : Scuola maggio Riaperture maggio, attesa per la scuola. Draghi in conferenza stampa: alle 15 diretta su OS TV Il Presidente del Consiglio, Mario Draghi, alle ore 15 terrà una conferenza stampa presso la Sala Polifunzionale della Presidenza del Consiglio. Scuole superiori in presenza al 100% a maggio in zona gialla e arancione, parallelamente alla riapertura di altre attività nel Paese. Questa l'ipotesi del Governo, in vista del prossimo decreto. Già attivati i tavoli prefettizi nelle varie ...

