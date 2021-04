Scilla: 60 anni fa il pittore Giovanni Colacicchi fu nel bel paese per dipingere il paesaggio della Costa Viola (Di venerdì 16 aprile 2021) . In Calabria disegnò i territori impervi e naturali del paesaggi naturali, di vita popolare del luogo, e con le suggestioni del mito sul passato storico del territorio della Magna Grecia Giovanni Colacicchi nacque ad Anagni, provincia di Frosinone, il 19 gennaio del 1900, da Roberto, proprietario terriero, e Pia Vannutelli, parente del pittore Scipione Vannutelli. Passò gran parte della sua infanzia tra Roma e Firenze, fino alla conclusione dei suoi studi superiori, stabilendosi poi definitivamente a Firenze alla fine della prima guerra mondiale, diventando successivamente Direttore dell’Accademia di belle Arti della città toscana. Nel 1919 cominciò la sua carriera artistica di pittore come allievo di Francesco Franchetti frequentando gli ... Leggi su cityroma (Di venerdì 16 aprile 2021) . In Calabria disegnò i territori impervi e naturali del paesaggi naturali, di vita popolare del luogo, e con le suggestioni del mito sul passato storico del territorioMagna Grecia Giovnacque ad Anagni, provincia di Frosinone, il 19 gennaio del 1900, da Roberto, proprietario terriero, e Pia Vannutelli, parente delScipione Vannutelli. Passò gran partesua infanzia tra Roma e Firenze, fino alla conclusione dei suoi studi superiori, stabilendosi poi definitivamente a Firenze alla fineprima guerra mondiale, diventando successivamente Direttore dell’Accademia di belle Articittà toscana. Nel 1919 cominciò la sua carriera artistica dicome allievo di Francesco Franchetti frequentando gli ...

