Salvini ama il vintage: vuole candidare Gabriele Albertini a Milano (Di venerdì 16 aprile 2021) Il suo amore per il vintage, per tutto quello che è stato sostituito dalle “diavolerie” moderne, non è mai rimasto celato. Quelle foto ai telefoni a gettoni ne sono la testimonianza. Poi, però, quello smartphone sempre in mano va un po’ in contraddizione per questa sua passione. Sta di fatto che, anche in politica, quel ricordo del passato che fu condiziona le scelte e le mosse del leader della Lega che, dopo aver provato a proporre il nome di Guido Bertolaso a Roma (che doveva essere il nome del Centrodestra nel 2016), oggi rilancia un nome sparito dai radar del dibattito politico. Ed è proprio con quello spirito vintage che Salvini candida Albertini a Milano. Salvini candida Albertini a sindaco di Milano “In passato non siano mancati gli scontri tra ... Leggi su nextquotidiano (Di venerdì 16 aprile 2021) Il suo amore per il, per tutto quello che è stato sostituito dalle “diavolerie” moderne, non è mai rimasto celato. Quelle foto ai telefoni a gettoni ne sono la testimonianza. Poi, però, quello smartphone sempre in mano va un po’ in contraddizione per questa sua passione. Sta di fatto che, anche in politica, quel ricordo del passato che fu condiziona le scelte e le mosse del leader della Lega che, dopo aver provato a proporre il nome di Guido Bertolaso a Roma (che doveva essere il nome del Centrodestra nel 2016), oggi rilancia un nome sparito dai radar del dibattito politico. Ed è proprio con quello spiritochecandidacandidaa sindaco di“In passato non siano mancati gli scontri tra ...

