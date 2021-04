Salotto Salemi | Dayane a Giulia «Hai avuto l’orgasmo?» La risposta shock

(Di venerdì 16 aprile 2021) Venerdì 16 aprile è andata in onda la prima puntata di, il nuovo programma condotto e ideato da: la prima ospite è stataMello, che ha chiesto alla conduttrice notizie sul suo primo orgasmo. Scopriamo il motivo della domanda e lasenza filtri… Leggi anche:invita Gaia Zorzi: come va...

domenicalive : ?? Giulia Salemi diventa conduttrice! Su @MediasetPlay dal 16 aprile il suo nuovo programma, Salotto Salemi! ? Ne pa… - LindaVlore : Ho appena visto salotto Salemi. Scusa e pero la falsita tra le due mi spiazza. Mi ricprdo ancora tutto quello che h… - zazoomblog : Salotto Salemi Dayane: “Hai avuto l’orgasmo?” Giulia risponde senza filtri - #Salotto #Salemi #Dayane: #avuto - Me74488591 : Come si fanno q vedere le visualizzazioni di salotto salemi?? #prelemi - brunellarovetta : @MediasetPlay volevo vedere salotto salemi ma si è impallato tutto, cosa è successo? #prelemi -

Ultime Notizie dalla rete : Salotto Salemi

Dayane Mello è stata la prima ospite del nuovo programma web di Giulia, e durante la sessione di make up ha fatto una domanda bruciapelo alla conduttrice: " Sei riuscita ad arrivare all'0rgasmo o no? ". Durante la loro esperienza al Grande Fratello Vip, ...Domanda piccante e diretta della modella brasiliana: Giulia risponde senza ...Salotto Salemi, la confessione 'intima' di Giulia: c'entra Pierpaolo Pretelli; cosa ha rivelato a Dayane Mello.Condividi su Game of games, il programma condotto da Simona Ventura in prima serata su Rai 2 cambia collocazione. Dopo le tre puntate già andate in onda, delle sei previste, la Rete ha deciso di sosti ...