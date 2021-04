Salmo negli stadi nel 2022, slittano i concerti del 2021 (Di venerdì 16 aprile 2021) Salmo negli stadi nel 2022, slittano i concerti in programma per il 2021. A causa del perdurare dell’emergenza sanitaria dovuta al Covid-19, slittano tutti i concerti attesi negli stadi per questa estate, inclusi quelli di Salmo. Due le date di Salmo che subiscono la riprogrammazione: quella in programma allo stadio comunale di Bibione (VE) presso lo stadio comunale e il concerto-evento atteso allo stadio San Siro di Milano. Inizialmente in programma per il 9 giugno 2020 e per il 14 giugno 2020 rispettivamente, i concerti sono poi stati rimandati al 3 luglio 2021 e al 12 luglio ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 16 aprile 2021)nelin programma per il. A causa del perdurare dell’emergenza sanitaria dovuta al Covid-19,tutti iattesiper questa estate, inclusi quelli di. Due le date diche subiscono la riprogrammazione: quella in programma alloo comunale di Bibione (VE) presso loo comunale e il concerto-evento atteso alloo San Siro di Milano. Inizialmente in programma per il 9 giugno 2020 e per il 14 giugno 2020 rispettivamente, isono poi stati rimandati al 3 luglioe al 12 luglio ...

Advertising

EndCent : Spostate al 2022 le date negli stadi di #SALMO - insidemusicit : #Salmo: spostate al 2022 le date negli stadi #Salmo2022 #InsideMusic - IlContiAndrea : Le date negli stadi di #Salmo, prodotte da Vivo Concerti, previste per l’estate 2021, vengono spostate all’estate 2… - giullar83 : Il giusto fiorirà come palma, crescerà come cedro del Libano; piantati nella casa del Signore, fioriranno negli alt… - SickIkon_XxVi : @malpensandot1 Io prima ascoltavo generi dove urlavano sempre quindi a me piace, ma posso capire che non tutti appr… -

Ultime Notizie dalla rete : Salmo negli Salmo sposta le date del tour al 2022 A causa della persistente situazione di emergenza sanitaria in corso, le date negli stadi di SALMO, prodotte da Vivo Concerti, previste per l'estate 2021, vengono spostate all'estate 2022 . Il nuovo calendario sarà comunicato a breve. I biglietti già acquistati resteranno ...

"Tutto, ma prete mai". Parola di don Davide Banzato Vi è entrato il 15 settembre 1994, a 13 anni, dopo l'estate dei Mondiali di calcio negli Stati ... "Tu sei sacerdote per sempre, alla maniera di Melchìsedek" (Salmo 109, 4; Ebrei 5, 6). Allora erano ...

Salmo sposta le date del tour al 2022 A causa della persistente situazione di emergenza sanitaria in corso, le date negli stadi di SALMO, prodotte da Vivo Concerti, previste per l’estate 2021, vengono spostate all’estate 2022. Il nuovo ca ...

Ceri, il musicista trentino alla conquista del pop italiano Nel suo secondo lavoro solista "Insieme" ci sono artisti del calibro di Coez, Colombre, Franco126 (con "Happysad") e la voce dell'astro nascente Ginevra ...

A causa della persistente situazione di emergenza sanitaria in corso, le datestadi di, prodotte da Vivo Concerti, previste per l'estate 2021, vengono spostate all'estate 2022 . Il nuovo calendario sarà comunicato a breve. I biglietti già acquistati resteranno ...Vi è entrato il 15 settembre 1994, a 13 anni, dopo l'estate dei Mondiali di calcioStati ... "Tu sei sacerdote per sempre, alla maniera di Melchìsedek" (109, 4; Ebrei 5, 6). Allora erano ...A causa della persistente situazione di emergenza sanitaria in corso, le date negli stadi di SALMO, prodotte da Vivo Concerti, previste per l’estate 2021, vengono spostate all’estate 2022. Il nuovo ca ...Nel suo secondo lavoro solista "Insieme" ci sono artisti del calibro di Coez, Colombre, Franco126 (con "Happysad") e la voce dell'astro nascente Ginevra ...