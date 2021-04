Roma in semifinale: tra la rivincita con il Manchester United e la maledizione inglese (Di venerdì 16 aprile 2021) La Roma in semifinale di Europa League: Fonseca se la giocherà contro il Manchester United per un posto a Danzica. C’è da sfatare una maledizione e prendersi una rivincita Dopo tre anni la Roma tornerà a disputare una semifinale europea. Dopo il capolavoro di Di Francesco contro il Barcellona in Champions League nel 2018, Paulo Fonseca (seppur in una competizione minore) supera l’Ajax e permette ai giallorossi di tornare tra le 4 migliori d’Europa (League). rivincita con il Manchester Adesso tra i capitolini e la finale di Danzica c’è il Manchester United di Ole Gunnar Solskjaer, la favorita per la vittoria del torneo. Una partita che rievoca ricordi dolorosi tra i ... Leggi su zon (Di venerdì 16 aprile 2021) Laindi Europa League: Fonseca se la giocherà contro ilper un posto a Danzica. C’è da sfatare unae prendersi unaDopo tre anni latornerà a disputare unaeuropea. Dopo il capolavoro di Di Francesco contro il Barcellona in Champions League nel 2018, Paulo Fonseca (seppur in una competizione minore) supera l’Ajax e permette ai giallorossi di tornare tra le 4 migliori d’Europa (League).con ilAdesso tra i capitolini e la finale di Danzica c’è ildi Ole Gunnar Solskjaer, la favorita per la vittoria del torneo. Una partita che rievoca ricordi dolorosi tra i ...

angelomangiante : 2018 semifinale in Champions League. 2021 semifinale in Europa League. Con cuore e orgoglio a testa alta in Europ… - BoniekZibi : C’è la semifinale ma per sognare la finale bisogna migliorare... ed anche parecchio ???? Forza Roma???? - GoalItalia : Semifinale di Champions nel 2018 Semifinale di Europa League nel 2021 Roma costante in Europa: la migliore delle it… - fedezic : Seconda semifinale europea in 3 anni. Complimenti alla #Roma. Sinceramente a inizio stagione non ci avrei puntato u… - Alessandrolux : Europa League, 1-1 con l’Ajax: la Roma è in semifinale - -

Ultime Notizie dalla rete : Roma semifinale Roma, emergenza difesa con il Manchester: ecco chi può recuperare ROMA - Un giorno di riposo per recuperare le energie , festeggiare la semifinale di Europa League e poi concentrarsi sul prossimo impegno di campionato. La Roma dopo le fatiche con l'Ajax si è data ...

Roma, emergenza difesa. Si punta a recuperare uno tra Smalling e Spinazzola per lo United La gioia e l'orgoglio. E poi la soddisfazione e la consapevolezza. Il raggiungimento della semifinale contro lo United ha generato - giustamente - tutte queste sensazioni in casa Roma. E ci mancherebbe altro. Ma pensando proprio alla sfida contro gli inglesi c'è anche un pizzico di ...

Il Messaggero: "Da dietro la lavagna a uomo della provvidenza: Dzeko porta la Roma in semifinale" Fonseca lo ha riammesso tra gli eletti dopo quasi tutto il girone di ritorno dietro alla lavagna per un litigio con il tecnico. Lui ha ringraziato alla sua maniera: prima ad Amsterdam essendo il migli ...

Notte di terrore per Chris Smalling e la moglie La coppia sarebbe stata sorpresa nel sonno verso le 5 del mattino. La rapina è avvenuta nella serata che ha portato la Roma a qualificarsi in semifinale di Europa League. Smalling non ha preso parte ...

