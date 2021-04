Roma Ajax | Fonseca sigilla il centro | esame superato- ANALISI TATTICA

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 16 aprile 2021)ha rilanciato nell’elite europea il calcio italiano grazie alla prova concreta dei giallorossi: senza fare le barricate, ma attenti e compatti a non concedere agli olandesi appoggio facile sulle punteLariesce a raggiungere un traguardo storico contro l’, centrando la semifinale di una competizione europea dopo 3 anni dall’ultima volta. È stata una partita complicata ma abbastanza lineare nel suo svolgimento: l’ha tenuto palla per la stragrande maggioranza del tempo, con lache si è difesa. Per la verità, più che una scelta, è stata anche una necessità visto che il pressing olandese ha messo in seria crisi il palleggio giallorosso. Come si evidenzia dalla pass map di Calcio Datato, lanon è riuscita a fare tanti passaggi e a ...