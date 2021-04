Riaperture, Speranza: “Abbiamo roadmap, misure hanno funzionato” (Di venerdì 16 aprile 2021) Le misure anti-Covid e i vaccini “sono stati due fattori fondamentali che ci hanno consentito di vedere una piegatura della curva epidemiologica”. Lo ha affermato il ministro della Salute Roberto Speranza nella conferenza stampa con il premier Mario Draghi ricordando che, secondo il monitoraggio settimanale Iss-Ministero della Salute, “Abbiamo un indice Rt a 0.85 e per la previsione per la prossima settimana è sotto l’0.8. L’incidenza è a 182 casi su 100mila abitanti e la stragrande maggioranza delle Regioni va verso un miglioramento epidemiologico. Siamo in condizioni di dare un segnale di ripresa al Paese”. Ricordando che “in base ai dati di evidenza scientifica, nei luoghi all’aperto è molto più difficile contagiarsi rispetto al chiuso”, Speranza ha chiarito che questo sarà un “principio che ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 16 aprile 2021) Leanti-Covid e i vaccini “sono stati due fattori fondamentali che ciconsentito di vedere una piegatura della curva epidemiologica”. Lo ha affermato il ministro della Salute Robertonella conferenza stampa con il premier Mario Draghi ricordando che, secondo il monitoraggio settimanale Iss-Ministero della Salute, “un indice Rt a 0.85 e per la previsione per la prossima settimana è sotto l’0.8. L’incidenza è a 182 casi su 100mila abitanti e la stragrande maggioranza delle Regioni va verso un miglioramento epidemiologico. Siamo in condizioni di dare un segnale di ripresa al Paese”. Ricordando che “in base ai dati di evidenza scientifica, nei luoghi all’aperto è molto più difficile contagiarsi rispetto al chiuso”,ha chiarito che questo sarà un “principio che ...

Ultime Notizie dalla rete : Riaperture Speranza Covid: Speranza, criteri riaperture dettati da minore trasmissione virus all'aperto L'auspicio - ha affermato Speranza - e' che con il passare delle settimane il quadro possa restare positivo e ci consenta di programmare riaperture anche per attivita' che non si svolgono. all'aperto'...

Covid, Speranza: da 15 maggio ok piscine all'aperto, 1/6 palestre E' la "road map" illustrata dal ministro della Salute, Roberto Speranza, in conferenza stampa parlando delle riaperture."C'è un'idea di percorso che mettiamo in campo", ha aggiunto. 16 aprile 2021

Cosa ha detto Draghi sulle riaperture Dal 26 aprile le scuole saranno in presenza in zona gialla e arancione, bar e ristoranti potranno fare servizio all'aperto anche a cena ...

Draghi “il 26 aprile si riapre, è un rischio ragionato. Alta velocità nell’extra Recovery” COSENZA – L’Italia riapre e questa volta vorrà farlo senza dover richiudere. In conferenza stampa a Palazzo Chigi il presidente del Consiglio Mario Draghi, con al suo fianco il Ministro della Salute S ...

