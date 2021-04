Returnal, l'esclusiva PS5 in nuovi dettagli tra rigiocabilità, percorsi narrativi non lineari e altro (Di venerdì 16 aprile 2021) Returnal torna a far parlare di sé questa volta in una nuova intervista dove lo studio di sviluppo Housemarque rivela qualche dettaglio in più sul gioco di prossima uscita. Il narrative director Greg Louden e il direttore del marketing Mikael Haveri hanno spiegato come il gameplay incoraggi la rigiocabilità: "L'obiettivo di Returnal è avere percorsi descrivibili", afferma Louden. "Stiamo cercando di seguire quel tipo di rigiocabilità vista in Resogun o Nex Machina, dove il gioco è facile da imparare ma difficile da padroneggiare. Vuoi solo continuare a giocare e giocare in modo da combattere più velocemente ed in maniera efficace". Sebbene si parli di roguelike, dove i giocatori si aspettano di morire più volte prima di arrivare a determinati biomi, le cose non si azzerano ... Leggi su eurogamer (Di venerdì 16 aprile 2021)torna a far parlare di sé questa volta in una nuova intervista dove lo studio di sviluppo Housemarque rivela qualcheo in più sul gioco di prossima uscita. Il narrative director Greg Louden e il direttore del marketing Mikael Haveri hanno spiegato come il gameplay incoraggi la: "L'obiettivo diè averedescrivibili", afferma Louden. "Stiamo cercando di seguire quel tipo divista in Resogun o Nex Machina, dove il gioco è facile da imparare ma difficile da padroneggiare. Vuoi solo continuare a giocare e giocare in modo da combattere più velocemente ed in maniera efficace". Sebbene si parli di roguelike, dove i giocatori si aspettano di morire più volte prima di arrivare a determinati biomi, le cose non si azzerano ...

Ultime Notizie dalla rete : Returnal esclusiva Returnal per PS5 in un nuovo video diario degli sviluppatori focalizzato sui terrificanti nemici che incontreremo Returnal uscirà in esclusiva per PS5 il 30 aprile .

Returnal: scopriamo i mortali nemici dal nuovo trailer Stai guardando Pubblicità Lo studio finlandese Housemarque si prepara a lanciare l'esclusiva Returnal per PlayStation 5 il 30 aprile e ultimamente hanno mostrato diversi aspetti del gioco. Ma poiché si tratta di un titolo Housemarque, ovviamente non mancherà una buona componente ...

Returnal, l'esclusiva PS5 in nuovi dettagli tra rigiocabilità, percorsi narrativi non lineari e altro

Returnal: i nemici hanno richiesto lo sviluppo di una nuova apposita tecnologia Returnal, l'esclusiva PlayStation 5 di prossima uscita, avrà dei nemici talmente particolari che hanno visto lo sviluppo di un'apposita tecnologia solo per loro.

