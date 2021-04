Premier League 2020/2021, Ancelotti ferma Mourinho: Everton-Tottenham 2-2 (Di venerdì 16 aprile 2021) Everton e Tottenham si fanno male a vicenda e frenano nella corsa europea. A Goodison Park termina 2-2 con la squadra di Ancelotti che ha fermato quella di Mourinho, bloccata a 50 punti e settima in classifica, ormai lontana dalla zona Champions e dal quarto posto, occupato da un West Ham che può portarsi a +8. Decidono le doppiette di Kane (27? e 68?) e Sigurdsson (31? e 62?). Terzo pareggio consecutivo per l’Everton, a -1 dagli Spurs. Nella prossima giornata di Premier League, l’Everton dovrà vedersela contro l’Arsenal mentre il Tottenham ospiterà il Southampton. Per rientrare nei discorsi Champions League, la vittoria è obbligata per entrambe. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 16 aprile 2021)si fanno male a vicenda e frenano nella corsa europea. A Goodison Park termina 2-2 con la squadra diche hato quella di, bloccata a 50 punti e settima in classifica, ormai lontana dalla zona Champions e dal quarto posto, occupato da un West Ham che può portarsi a +8. Decidono le doppiette di Kane (27? e 68?) e Sigurdsson (31? e 62?). Terzo pareggio consecutivo per l’, a -1 dagli Spurs. Nella prossima giornata di, l’dovrà vedersela contro l’Arsenal mentre ilospiterà il Southampton. Per rientrare nei discorsi Champions, la vittoria è obbligata per entrambe. SportFace.

