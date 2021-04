Ponte Morandi a rischio crollo dal 2013, il controllore intercettato: «Mi hanno chiesto un’analisi, ma io a Genova non ci sono mai stato» (Di venerdì 16 aprile 2021) Dal 2013 il Ponte Morandi di Genova era classificato nei documenti di Autostrade per l’Italia, come a rischio crollo, per via delle ritardate manutenzioni di cui la stessa società era a conoscenza. In più l’uomo che si è occupato di stilare il report di valutazione sullo stato del Ponte Morandi, Roberto Salvi, non aveva mai visto il viadotto dal vivo e a Genova non c’era mai stato. «Io non ci ero mai andato a Genova a vedere questo Ponte. Mi hanno detto: “Fai l’analisi dei rischi catastrofali”. E io: “ok”», si sente dire nelle intercettazioni tra il membro operativo del risk management di Autostrade e suo padre, il 28 marzo 2019. Il tono di voce ... Leggi su open.online (Di venerdì 16 aprile 2021) Dalildiera classificato nei documenti di Autostrade per l’Italia, come a, per via delle ritardate manutenzioni di cui la stessa società era a conoscenza. In più l’uomo che si è occupato di stilare il report di valutazione sullodel, Roberto Salvi, non aveva mai visto il viadotto dal vivo e anon c’era mai. «Io non ci ero mai andato aa vedere questo. Midetto: “Fai l’analisi dei rischi catastrofali”. E io: “ok”», si sente dire nelle intercettazioni tra il membro operativo del risk management di Autostrade e suo padre, il 28 marzo 2019. Il tono di voce ...

