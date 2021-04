Pass per gli spostamenti tra Regioni: cos’è e come funziona il certificato annunciato da Draghi (Di venerdì 16 aprile 2021) “Gli spostamenti saranno consentiti tra Regioni gialle e poi con un Pass tra Regioni di colore diverso”. Lo ha detto oggi Mario Draghi spiegando in che modo il governo intende far funzionare il Pass per gli spostamenti tra Regioni in zona rossa, arancione e gialla. Il presidente del Consiglio vuole che chi vuole spostarsi da una regione a un’altra con lo stesso colore possa farlo liberamente. Chi invece intende Passare, per esempio, da una regione in zona gialla a una in zona rossa debba presentare un Pass. Pass per gli spostamenti tra Regioni: cos’è il certificato annunciato da ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 16 aprile 2021) “Glisaranno consentiti tragialle e poi con untradi colore diverso”. Lo ha detto oggi Mariospiegando in che modo il governo intende farre ilper glitrain zona rossa, arancione e gialla. Il presidente del Consiglio vuole che chi vuole spostarsi da una regione a un’altra con lo stesso colore possa farlo liberamente. Chi invece intendeare, per esempio, da una regione in zona gialla a una in zona rossa debba presentare unper glitrailda ...

Advertising

borghi_claudio : @AntiPUDE @GabrieleFigini @M_Fedriga Mi pare ovvio che l'obiettivo sia quello... Però come ho detto altre volte al… - borghi_claudio : @DuccioTessadri @M_Fedriga Vuol dire che NON si chiederà nessun pass vaccinale e quindi le regole per le riaperture varranno per tutti. - La7tv : #tagada Il premier Mario #Draghi ringrazia il Ministro della Salute Roberto #Speranza per il lavoro svolto sulle… - Bob86591692 : RT @lordfed3: Il mio pass per lo spostamento tra regioni. #noalpass - alxleva : RT @Sara__WTF___: Scusate se sono abituata ad arrivare al ristorante non prima delle 21:30. Scusate se io da marzo in poi di solito non fac… -

Ultime Notizie dalla rete : Pass per La Roma si gode l'Europa, Fonseca: "Il futuro non mi preoccupa" E la conquista del pass per le Top 4 di Europa League acquisisce maggior valore se si pensa alle non poche turbolenze che hanno segnato la stagione di Dzeko e compagni. E che fa intanto fa sorridere ...

Mario Draghi: 'Spostamenti, pass tra le regioni di colore diverso. Scuole aperte anche in zona arancio' L'auspicio - ha affermato Speranza - è che con il passare delle settimane il quadro possa restare positivo e ci consenta di programmare riaperture anche per attività che non si svolgono all'aperto ' .

Covid Italia oggi: il bollettino del 16 aprile. Contagi Coronavirus delle Regioni I nuovi casi sono 15.943, i morti 429. Terapie intensive -51, ricoveri -844. Lombardia +2.431, Campania +1.994, Puglia +1.537, Lazio +1.474, Emilia Romagna +1.275, Toscana +1.239, Veneto +906 ...

Atp Montecarlo: Fognini eliminato da Ruud in due set Montecarlo, 16 aprile 2021 - La corsa di Fabio Fognini all'ATP Masters 1000 di Montecarlo si interrompe ai quarti di finale, di fronte a un grande Casper Ruud. Il norvegese stende ...

E la conquista delle Top 4 di Europa League acquisisce maggior valore se si pensa alle non poche turbolenze che hanno segnato la stagione di Dzeko e compagni. E che fa intanto fa sorridere ...L'auspicio - ha affermato Speranza - è che con il passare delle settimane il quadro possa restare positivo e ci consenta di programmare riaperture ancheattività che non si svolgono all'aperto ' .I nuovi casi sono 15.943, i morti 429. Terapie intensive -51, ricoveri -844. Lombardia +2.431, Campania +1.994, Puglia +1.537, Lazio +1.474, Emilia Romagna +1.275, Toscana +1.239, Veneto +906 ...Montecarlo, 16 aprile 2021 - La corsa di Fabio Fognini all'ATP Masters 1000 di Montecarlo si interrompe ai quarti di finale, di fronte a un grande Casper Ruud. Il norvegese stende ...