Paola Ferrari: 'Anche io rapinata in quella casa, come Smalling' (Di venerdì 16 aprile 2021) La rapina subita dal calciatore giallorosso Chris Smalling durante la scorsa notte, è avvenuta nella medesima abitazione di Roma in cui, pochi anni fa, ha subito una rapina analoga la giornalista ... Leggi su gazzetta (Di venerdì 16 aprile 2021) La rapina subita dal calciatore giallorosso Chrisdurante la scorsa notte, è avvenuta nella medesima abitazione di Roma in cui, pochi anni fa, ha subito una rapina analoga la giornalista ...

Paura per Smalling, rapinato in casa da uomini armati. Era con la moglie e il figlio, rubati Rolex e gioielli Hanno forzato una grata della camera da letto, poi sono entrati con le pistole in pugno costringendoli ad aprire la cassaforte. Notte di terrore, quella passata, per il difensore della Roma Chris Smal ...

Paola Ferrari: "Anche io rapinata in quella casa, come Smalling" La conduttrice di Novantesimo Minuto interviene sui social dopo la disavventura subita dal giallorosso rivelando un’inquietante analogia: “Ora sono turbata” ...

