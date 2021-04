Palazzo Mosti | la maggioranza | “Con ostruzionismo opposizione tradisce mandato dei cittadini”

(Di venerdì 16 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – “Condanniamo l’atteggiamento dei rappresentanti dell’che ieri hanno giocato all’entrando ed uscendo dalla piattaforma non partecipando di fatto alla seduta del consiglio comunale e tradendo ancora una volta ilconferito dai. Perché ci si candida al consiglio comunale e poi non si partecipa alle sue sedute? Nella riunione disertata dai consiglieri dierano all’ordine del giorno temi importanti per il futuro della città, come il patrimonio pubblico, l’edilizia scolastica, l’adeguamento delle infrastrutture energetiche, il Forum dei giovani. Temi che evidentemente non sono sufficienti ad attrarre le energie intellettuali di questi consiglieri”. Inizia così una nota dellaa sostegno ...

I fatti risalivano al 2018, il 17 agostoaveva emanato una ordinanza con la quale, dopo una ispezione del dirigente del settore Opere pubbliche, era stata disposta la chiusura al ...Da oltre dieci anni, ormai, ho l'onore di rappresentare a- da consigliere e da assessore - la Città di Benevento e nutro un rispetto assoluto per la funzione del Consiglio. Così non è ..."Condanniamo l'atteggiamento dei rappresentanti dell'opposizione che ieri hanno giocato all'ostruzionismo entrando ed uscendo dalla piattaforma non partecipando di fatto alla seduta del consiglio comu ...Scrive il coordinamento di Città Aperta: L’ultima seduta del Consiglio Comunale, tenuta in modalità telematica ed in diretta, conferma che Mastella non ha più una maggioranza. Se avesse un briciolo di ...