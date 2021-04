Nonna Marietta compie 112 anni | auguri all' ultracentenaria più longeva d' Italia

(Di venerdì 16 aprile 2021) Maria Olivia, che tutti conoscono come, ha compiuto 112, confermandosi l'piùdel Paese. La 'd'' ha festeggiato in una stanza addobbata di fiori e ...

Maria Olivia, che tutti conoscono come, ha compiuto 112 anni, confermandosi l'ultracentenaria più longeva del Paese. La 'd'Italia' ha festeggiato in una stanza addobbata di fiori e palloncini nella sua Piazza Armerina, un ...Niente festa pera causa delle restrizioni da Covid ma la torta non mancherà. Ci sarà con lei la figlia Nunzia, che la accudisce da sempre e forse qualcuno dei nipoti e pronipoti. La ...Nonna Marietta compie 112 anni. E' la donna più anziana d’Italia. Uno dei pronipoti: «Valuteremo con il medico se vaccinarla contro il Covid» Piazza Armerina - La siciliana Marietta è la persona più a ...La "nonna d’Italia" ha festeggiato in una stanza addobbata di fiori e palloncini nella sua Piazza Armerina. Il pronipote su Facebook: "Sei la speranza di un popolo, soprattutto in questo periodo stori ...