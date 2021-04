Nomi | simbolo | lista | le ultime mosse di ‘Azzurri per Napoli’ verso il voto

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 16 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Si definisce “un uomo del fare”. E, in effetti, Stanislao Lanzotti non è stato un attimo fermo. Tre giorni fa, ha lasciato la carica di coordinatore cittadino di Forza Italia e da qui a poco più di un mese (il 18 maggio dovrebbe essere la data precisa), ha già messo in agenda la presentazione alla città della sua: “Azzurri per Napoli”. Lache è stata il pomo della discordia col resto dei berlusconiani (a cominciare dall’europarlamentare Fulvio Martusciello e dal capo dell’opposizione in consiglio regionale Stefano Caldoro) perchè ha incarnato la sua linea politica, volta a far parte di una nuova coalizione centrista, moderata e liberale staccata dalla destra sovranista di Fratelli d’Italia e Lega. Lanzotti, nel tentativo di conquistare Palazzo San Giacomo – sarebbe la prima volta dopo ...