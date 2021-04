"Noi stiamo con Roberto". L'appello in difesa del ministro Speranza (Di venerdì 16 aprile 2021) "Noi stiamo con Roberto". Comincia così l'appello che oltre 130 personalità del mondo accademico, dello spettacolo, dei giornali e dello sport hanno sottoscritto in difesa del ministro della Sanità Roberto Speranza. Una manifestazione di vicinanza che è originata dallo scrittore napoletano Maurizio De Giovanni. Dopo un anno e passa di pandemia, oltre 115mila vittime mietute e 15 mesi di restrizioni alla vita sociale, i firmatari scrivono che Speranza "è stato e continua a essere un punto di riferimento decisivo". Poco dopo il documento, infatti, si sofferma sul fatto che si sia "battuto per tornare a investire significativamente sulla sanità pubblica. SI è battuto per il principio della massima precauzione e della massima cautela, quando altri si ... Leggi su ilfoglio (Di venerdì 16 aprile 2021) "Noicon". Comincia così l'che oltre 130 personalità del mondo accademico, dello spettacolo, dei giornali e dello sport hanno sottoscritto indeldella Sanità. Una manifestazione di vicinanza che è originata dallo scrittore napoletano Maurizio De Giovanni. Dopo un anno e passa di pandemia, oltre 115mila vittime mietute e 15 mesi di restrizioni alla vita sociale, i firmatari scrivono che"è stato e continua a essere un punto di riferimento decisivo". Poco dopo il documento, infatti, si sofferma sul fatto che si sia "battuto per tornare a investire significativamente sulla sanità pubblica. SI è battuto per il principio della massima precauzione e della massima cautela, quando altri si ...

Advertising

NetflixIT : Queste sono le prime immagini dalla stagione 2 di NON HO MAI… e noi se non stiamo volando diteci cosa stiamo facend… - AlbertoBagnai : Non capisco. L’iniziativa #ioapro è organica a CasaPound? Non si erano dissociati? Il quadro non è chiarissimo. Com… - AlbertoBagnai : Non può essere! I politici se so magnati tutto, vogliono solo la poltrona e il bonifico a fine mese (io anche quell… - Iouistotb : RT @RRRRebecca01: stiamo perdendo di brutto NON È DA NOI vogliamo fare qualcosa per rimediare? I vote #Louies for #BestFanArmy at the #iHe… - okaycomputerr : Le università si possono riaprire, noi siamo in modalità mista da un po' e con le giuste misure e accortezze stiamo… -

Ultime Notizie dalla rete : Noi stiamo M5s, Grillo: facciamo cambiamenti ma ci vorrebbe un neurologo 'Cinque anni che non ci sei, ma vedessi quello che sta succedendo... Comunque noi stiamo andando avanti, facciamo cambiamenti: gente che se ne va, gente che torna, gente che va nei gruppi misti, stra - misti, gente che ha delle rivoluzioni culturali, dei mancamenti di ...

GP Emilia Romagna, Steiner: "Un anno per imparare, speriamo non in testacoda" Deve trovare il limite, sta a lui non siamo noi a doverlo trovare. Possiamo aiutarlo a riuscirci ma ... Penso che stiamo saltando a conclusioni un po' troppo in fretta. Di certo in Bahrain ha avuto ...

"Noi stiamo con Roberto". L'appello in difesa del ministro Speranza Da un'idea dello scrittore De Giovanni, ha raccolto oltre 130 adesioni. Tra questi accademici, attori e giornalisti ...

Pizzerie napoletane riaprono a Londra, Ciro Salvo: "In Inghilterra si riparte, da noi tutto fermo" Ciro Salvo, celebre pizzaiolo di Napoli, ha riaperto al pubblico da pochi giorni la sua pizzeria 50 Kalò a Londra, mentre quella di Napoli continua a funzionare solo per l'asporto.

'Cinque anni che non ci sei, ma vedessi quello che sta succedendo... Comunqueandando avanti, facciamo cambiamenti: gente che se ne va, gente che torna, gente che va nei gruppi misti, stra - misti, gente che ha delle rivoluzioni culturali, dei mancamenti di ...Deve trovare il limite, sta a lui non siamoa doverlo trovare. Possiamo aiutarlo a riuscirci ma ... Penso chesaltando a conclusioni un po' troppo in fretta. Di certo in Bahrain ha avuto ...Da un'idea dello scrittore De Giovanni, ha raccolto oltre 130 adesioni. Tra questi accademici, attori e giornalisti ...Ciro Salvo, celebre pizzaiolo di Napoli, ha riaperto al pubblico da pochi giorni la sua pizzeria 50 Kalò a Londra, mentre quella di Napoli continua a funzionare solo per l'asporto.