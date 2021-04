Nibali operato vuole già pedalare Conto alla rovescia per fare il Giro (Di venerdì 16 aprile 2021) E' perfettamente riuscito l'intervento al quale Vincenzo Nibali si è sottoposto nel primo pomeriggio di ieri a Lugano per ridurre la frattura al polso riportata due giorni fa cadendo in allenamento. ... Leggi su quotidiano (Di venerdì 16 aprile 2021) E' perfettamente riuscito l'intervento al quale Vincenzosi è sottoposto nel primo pomeriggio di ieri a Lugano per ridurre la frattura al polso riportata due giorni fa cadendo in allenamento. ...

Advertising

settalese : RT @repubblica: Ciclismo, Nibali operato: 'Giro difficile ma non impossibile' - Piergiulio58 : Ciclismo, Nibali operato: 'Per il Giro è difficile ma non impossibile'. BUONANOTTE... - infoitsport : Vincenzo Nibali operato al polso in osteosintesi: inserita piastra con viti. Attesa per i tempi di recupero - infoitsport : Nibali operato, ridotta la frattura e applicata placca al polso destro - infoitsport : Vincenzo Nibali operato al polso: il bollettino -

Ultime Notizie dalla rete : Nibali operato Nibali operato vuole già pedalare Conto alla rovescia per fare il Giro In attesa di capire se Nibali sarà al Giro d'Italia, cambia una delle squadre invitate alla corsa rosa: al posto della Vini Zabù, che ha scelto di rinunciare in attesa del verdetto Uci sui due casi ...

Ciclismo: Nibali operato, applicata una placca sul polso "Vincenzo Nibali nel primo pomeriggio è stato operato con successo. Il corridore è stato sottoposto a un intervento di osteosintesi, per ridurre la frattura del Radio del polso destro. L'intervento (che si è ...

Nibali operato vuole già pedalare Conto alla rovescia per fare il Giro Intanto la Vini Zabù rinuncia alla corsa rosa in attesa del verdetto Uci sul doping. Al suo posto c’è l’Androni ...

Nibali operato, ridotta la frattura e applicata placca al polso destro Il post di ieri dello Squalo dello Stretto. Faccio fatica a trovare le parole per descrivere l’enorme dispiacere che provo. Il corridore è stato sottoposto a un intervento di osteosintesi, per ridurre ...

In attesa di capire sesarà al Giro d'Italia, cambia una delle squadre invitate alla corsa rosa: al posto della Vini Zabù, che ha scelto di rinunciare in attesa del verdetto Uci sui due casi ..."Vincenzonel primo pomeriggio è statocon successo. Il corridore è stato sottoposto a un intervento di osteosintesi, per ridurre la frattura del Radio del polso destro. L'intervento (che si è ...Intanto la Vini Zabù rinuncia alla corsa rosa in attesa del verdetto Uci sul doping. Al suo posto c’è l’Androni ...Il post di ieri dello Squalo dello Stretto. Faccio fatica a trovare le parole per descrivere l’enorme dispiacere che provo. Il corridore è stato sottoposto a un intervento di osteosintesi, per ridurre ...