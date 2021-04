Napoli | tamponi negativi sul gruppo-squadra | il comunicato

(Di venerdì 16 aprile 2021) Ilha reso noto che ieffettuati sulsono risultati: ilufficiale del club Ilha reso noto che ieffettuati sulsono risultati. Una buona notizia per il tecnico Gennaro Gattuso in vista del match contro l’Inter. «Tuttial Covid-19 ieffettuati questa mattina ai componenti del», questo l’annuncio del club partenopeo su Twitter. Tuttial Covid-19 ieffettuati questa mattina ai componenti del...

Advertising

fcin1908it : Napoli, tamponi negativi a due giorni dalla sfida con l’Inter: la nota del club - internewsit : Napoli-Inter, azzurri negativi ai tamponi per il Coronavirus. Tre assenti - - MundoNapoli : Negativi anche oggi tutti i tamponi dei giocatori del Napoli - sscalcionapoli1 : Tutti negativi i tamponi di questa mattina: la nota della SSC Napoli #ForzaNapoliSempre - NCN_it : SSC #NAPOLI – TUTTI NEGATIVI I #TAMPONI EFFETTUATI QUESTA MATTINA #SSCNapoli -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli tamponi

Sono 1.994 i nuovi positivi al Covid in Campania nelle ultime 24 ore di cui 748 sintomatici, su 19.495molecolari esaminati. La curva del contagio cala in modo lieve con un indice di positività (relativo ai soli test molecolari) del 10,22% rispetto al 10,94% precedente. Nel bollettino dell'...La SSCannuncia sui proprio profili social l'esito negativo aieffettuati oggi dall'intero gruppo squadra. Comments commentsSono numerosi i pazienti che in seguito alla guarigione, sierologica, dal Covid-19 necessitano ancora di assistenza e qui, nell’Asl Napoli 3 sud, entra in gioco la Telemedicina, con il coordinamento c ...Il Napoli ha reso noto che i tamponi effettuati sul gruppo-squadra sono risultati negativi: il comunicato ufficiale del club Il Napoli ha reso noto che i tamponi effettuati sul gruppo-squadra sono ris ...