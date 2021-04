Napoli, detenuto muore nel carcere di Poggioreale a pochi mesi dall’arresto (Di venerdì 16 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Un detenuto di 38 anni è deceduto oggi nel carcere di Poggioreale. A renderlo noto è il garante dei detenuti della Campania Samuele Ciambriello. Ancora non si conoscono le cause che hanno portato al decesso dell’uomo. “Si continua a morire in carcere e di carcere. Un detenuto di 38 anni è morto oggi a Poggioreale, per cause ancora da accertare. Era ristretto, da gennaio, nel reparto Roma, per tossicodipendenti. Riposa in pace. Condoglianze alla famiglia”, commenta Ciambriello. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di venerdì 16 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Undi 38 anni è deceduto oggi neldi. A renderlo noto è il garante dei detenuti della Campania Samuele Ciambriello. Ancora non si conoscono le cause che hanno portato al decesso dell’uomo. “Si continua a morire ine di. Undi 38 anni è morto oggi a, per cause ancora da accertare. Era ristretto, da gennaio, nel reparto Roma, per tossicodipendenti. Riposa in pace. Condoglianze alla famiglia”, commenta Ciambriello. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

