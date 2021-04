Martina Fao | “Biodiversità e agroecologia per battere la fame” di G Nespoli

(Di venerdì 16 aprile 2021) (di Giulio) Con il Green Deal e le strategie Farm to Fork e, Bruxelles ha indicato una nuova strada: interventi che scavalcano le vecchie categorie per provare a curare contemporaneamente i problemi agricoli, sociali e ambientali. Una scelta che è diventata ancora più centrale nel dopo Covid, con più 100 milioni di persone che a livello globale si sono aggiunti a quel decimo di popolazione mondiale già precipitato nella povertà alimentare. “Pandemia e cambiamento climatico sono i due assi di riferimento per affrontare la crisi profonda che stiamo vivendo. L’Europa ha scelto uno scenario strategico giusto e coraggioso: è la strada da seguire per un cambio di modello agricolo”. Lo ha dichiarato il vicedirettore Fao Maurizioal web talk di presentazione del quaderno “Transizione biologica”, curato da Cambia ...

Lo ha dichiarato il vicedirettoreMaurizioal web talk di presentazione del quaderno 'Transizione biologica', curato da Cambia la Terra, la campagna voluta da FederBio con Legambiente, ...... Giovanni Sanga, il deputato bergamasco che era subentrato il 20 gennaio all'ex ministro ed ex segretario del Pd Maurizio, andato alla, si è dimesso per fare il presidente della SACBO, la ...(di Giulio Nespoli) Con il Green Deal e le strategie Farm to Fork e Biodiversità, Bruxelles ha indicato una nuova strada: interventi che scavalcano le vecchie categorie per prova ...La Coalizione Cambia la Terra – un progetto voluto da FederBio assieme a Legambiente, Lipu, Medici per l’Ambiente, Slow Food e WWF e sostenuto da alcune ...