Le mani alzate di Adam, 13 anni, ucciso dalla polizia americana (Di venerdì 16 aprile 2021) Guardare il video della bodycam del poliziotto che il 29 marzo (ma i filmati sono usciti ieri) a Chicago ha ucciso con un colpo di pistola il tredicenne latinoamericano Adam Toledo richiama alla mente i programmi tv che documentano le imprese degli agenti in azione per le strade d’America. Stavolta però il finale non è un arresto o una rapina sventata, ma un ragazzino ammazzato. Sono le 2.39 della notte e il video si apre con le immagini di un lungo vicolo nel quale, in soggettiva, un poliziotto corre affannosamente, intimando di fermarsi a una smilza figura in fuga, una ventina di metri più avanti. All’ennesimo “stop e alza le mani!”, Adam s’arresta dopo aver gettato qualcosa, che più tardi, a tragedia consumata, si rivelerà un’arma, sebbene sempre inquadrata di lontano. Appena fermo, Adam – 13 ... Leggi su ilfoglio (Di venerdì 16 aprile 2021) Guardare il video della bodycam del poliziotto che il 29 marzo (ma i filmati sono usciti ieri) a Chicago hacon un colpo di pistola il tredicenne latinoamericanoToledo richiama alla mente i programmi tv che documentano le imprese degli agenti in azione per le strade d’America. Stavolta però il finale non è un arresto o una rapina sventata, ma un ragazzino ammazzato. Sono le 2.39 della notte e il video si apre con le immagini di un lungo vicolo nel quale, in soggettiva, un poliziotto corre affannosamente, intimando di fermarsi a una smilza figura in fuga, una ventina di metri più avanti. All’ennesimo “stop e alza le!”,s’arresta dopo aver gettato qualcosa, che più tardi, a tragedia consumata, si rivelerà un’arma, sebbene sempre inquadrata di lontano. Appena fermo,– 13 ...

ilpost : Il tredicenne si chiamava #AdamToledo, era di origini latinoamericane, e al momento dello sparo aveva le mani alzat… - Corriere : Chicago, 13enne ucciso dalla polizia: era disarmato e aveva le mani alzate: il video de... - stanzaselvaggia : Mani alzate e CasaPound in prima fila, alla manifestazione #ioapro. Davvero un figurone. P.s. Quelli di CasaPound s… - PaoloFicarra : RT @ilriformista: Il 13enne ispanico Adam Toledo ucciso brutalmente dagli agenti in un vicolo di Chicago - micricosmo : Cesi: ALZATE LE MANI IN ARIA PER NIIIIIIIIIICCCCCCC (...) Nic: CHI È IL CAMPIONE EH? Cesi: SEI TU IL CAMPIONCINO, NIC ?????? -

Ultime Notizie dalla rete : mani alzate Le mani alzate di Adam, 13 anni, ucciso dalla polizia americana All'ennesimo 'stop e alza le mani!', Adam s'arresta dopo aver gettato qualcosa, che più tardi, a tragedia consumata, si rivelerà un'arma, sebbene sempre inquadrata di lontano. Abbonati per continuare ...

Usa, 13enne colpito a morte dalla polizia: 'Era armato'. Ma aveva le mani alzate - C0me sottolinea la Bbc , l e mani del ragazzo sembrano essere vuote nel fermo immagine del video subito prima del colpo. In un rapporto, la polizia aveva detto che il ragazzo era armato . Nel video ...

Usa. Agente spara ed uccide un 13enne: la polizia pubblica il video cruento Tensione a Chicago negli Usa, dove la polizia ha pubblicato il video in cui un agente ha sparato a un tredicenne Adam Toledo ...

Chicago, il video dell’agente che ha sparato al 13enne: Adam Toledo aveva le mani alzate. Ecco le immagini della bodycam Il Civilian Office of Police Accountability ha diffuso il filmato che mostra il momento in cui un agente spara al 13enne ispanico Adam Toledo, ucciso la scorsa settimana a Chicago. Le immagini, molto ...

All'ennesimo 'stop e alza le!', Adam s'arresta dopo aver gettato qualcosa, che più tardi, a tragedia consumata, si rivelerà un'arma, sebbene sempre inquadrata di lontano. Abbonati per continuare ...C0me sottolinea la Bbc , l edel ragazzo sembrano essere vuote nel fermo immagine del video subito prima del colpo. In un rapporto, la polizia aveva detto che il ragazzo era armato . Nel video ...Tensione a Chicago negli Usa, dove la polizia ha pubblicato il video in cui un agente ha sparato a un tredicenne Adam Toledo ...Il Civilian Office of Police Accountability ha diffuso il filmato che mostra il momento in cui un agente spara al 13enne ispanico Adam Toledo, ucciso la scorsa settimana a Chicago. Le immagini, molto ...