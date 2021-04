L’acqua delle piscine inattiva il virus Sars-CoV-2, ma non vuol dire che le piscine siano luoghi sicuri (Di venerdì 16 aprile 2021) Il 16 aprile 2021 la redazione di Facta ha ricevuto tramite WhatsApp la richiesta di verificare una notizia, pubblicata il 15 aprile 2021 dal sito Il Faro Online, secondo cui uno studio dell’Imperial College di Londra avrebbe dimostrato che «L’acqua clorata delle piscine inattiva il Covid in 30 secondi». A questa affermazione segue immediatamente la deduzione secondo cui «sparisce allora evidentemente il timore di contagio e il divieto di andare in piscina». La notizia è stata ripresa dagli account social di Fratelli d’Italia, della leader Giorgia Meloni e commentata con «le piscine sono sicure e devono riaprire». Si tratta di una notizia imprecisa. È vero che il team di ricerca della professoressa Wendy Barclay dell’Imperial College London ha comunicato che il ... Leggi su facta.news (Di venerdì 16 aprile 2021) Il 16 aprile 2021 la redazione di Facta ha ricevuto tramite WhatsApp la richiesta di verificare una notizia, pubblicata il 15 aprile 2021 dal sito Il Faro Online, secondo cui uno studio dell’Imperial College di Londra avrebbe dimostrato che «cloratail Covid in 30 secondi». A questa affermazione segue immediatamente la deduzione secondo cui «sparisce allora evidentemente il timore di contagio e il divieto di andare in piscina». La notizia è stata ripresa dagli account social di Fratelli d’Italia, della leader Giorgia Meloni e commentata con «lesono sicure e devono riaprire». Si tratta di una notizia imprecisa. È vero che il team di ricerca della professoressa Wendy Barclay dell’Imperial College London ha comunicato che il ...

