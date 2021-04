La Roma passa il turno in EL | quanto valgono le semifinali

(Di venerdì 16 aprile 2021) Con sofferenza, ma tanta determinazione, laha conquistato ledi UEFA Europa League. La formazione ha ottenuto un pareggio per 1-1 con l’Ajax, e forte del successo dell’andata ha staccato il pass per la sfida con il Manchester United. Dopo lo 0-0 del primo tempo, sono stati i Lancieri a sbloccare l’incontro grazie L'articolo

Advertising

AleAntinelli : Con la paura addosso. Con il cuore. Contro un grande Ajax Passa la Roma. #RomaAjax - ValeRossignoli : RT @CalcioFinanza: La #Roma passa il turno in #EuropaLeague e trova il #ManchesterUnited: quanto valgono le semifinali - CalcioFinanza : La #Roma passa il turno in #EuropaLeague e trova il #ManchesterUnited: quanto valgono le semifinali… - OmbraDuca : RT @lindaeciao: A Roma la prima scuola con tecnologia Li-Fi: la connessione passa dalle lampade a Led - lindaeciao : A Roma la prima scuola con tecnologia Li-Fi: la connessione passa dalle lampade a Led -

Ultime Notizie dalla rete : Roma passa

unamai così United nella volontà di arrivare in semifinale di Europa League con le unghie e con i denti, scrive Andrea Di Caro su La Gazzetta dello Sport .unamai così United nella volontà di arrivare in semifinale di Europa League con le unghie e con i denti. Al termine di una partita forse ancora più difficile di quella dell'andata. ...Il Napoli si prepara a sfidare l'Inter al Maradona nel posticipo della trentunesima giornata di Serie A. La sfida è uno snodo cruciale per la stagione ...ROMA, 16 APR - Quotazioni dell'oro stabili sui mercati asiatici. Il lingotto con consegna immediata passa di mano a 1.764 dollari l'oncia con una variazione positiva dello 0,1%. (ANSA).