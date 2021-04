La gaffe al Parlamento estone: chiamano il deputato in smartworking, lui è a casa a svapare ascoltando musica – Il video (Di venerdì 16 aprile 2021) Sigaretta e musica ad alto volume durante la seduta parlamentare. È successo in Estonia, all’interno dell’aula del Riigikogu, il Parlamento del Paese che affaccia sul Baltico. Nella seduta, infatti, si discuteva di cambiamento climatico, una questione cruciale anche per l’agenda politica di Tallin, quando al momento del suo intervento, il deputato del partito cristiano conservatore Isamaa, Tarmo Kruusimäe, si è collegato in streaming mostrandosi al letto, intento a fumare una sigaretta elettronica e ad ascoltare musica ad alto volume. video: Twitter/@adamrangpr Leggi anche: «Signore, è sottosopra»: il deputato repubblicano Tom Emmer a testa in giù durante una seduta su Zoom – Il video L’avvocato attiva il filtro su Zoom in piena udienza: «Non sono un gatto, ... Leggi su open.online (Di venerdì 16 aprile 2021) Sigaretta ead alto volume durante la seduta parlamentare. È successo in Estonia, all’interno dell’aula del Riigikogu, ildel Paese che affaccia sul Baltico. Nella seduta, infatti, si discuteva di cambiamento climatico, una questione cruciale anche per l’agenda politica di Tallin, quando al momento del suo intervento, ildel partito cristiano conservatore Isamaa, Tarmo Kruusimäe, si è collegato in streaming mostrandosi al letto, intento a fumare una sigaretta elettronica e ad ascoltaread alto volume.: Twitter/@adamrangpr Leggi anche: «Signore, è sottosopra»: ilrepubblicano Tom Emmer a testa in giù durante una seduta su Zoom – IlL’avvocato attiva il filtro su Zoom in piena udienza: «Non sono un gatto, ...

stebellentani : “A tie and a jacket are obligatory, but also a shirt, underwear and pants” battuta formidabile di una deputata del… -

Ultime Notizie dalla rete : gaffe Parlamento 'Michel riferisca su Ankara. Vaccini? Serve uno scatto' Io sono parte in causa, essendo al secondo mandato al Parlamento europeo, e quindi mi rimetto alle ... Che effetto le ha fatto vedere quella scena? E' solo una gaffe, e casomai alcune colpe le ha anche ...

Sofagate, Michel merita di essere cacciato Altro che scuse. La gaffe, ma meglio sarebbe dire l'indegna genuflessione al turco Erdogan, del presidente del Consiglio ... storico assistente di Altiero Spinelli, che suggerisce al Parlamento europeo ...

La gaffe di Erdogan smaschera la debolezza dell’UE Quindi, la responsabilita’ dell’Unione nella gaffe esiste, e non deve essere ignorata ... post- mettiamo da parte gli altri due vertici comunitari, Presidente del Parlamento e Alto Rappresentante per ...

La gaffe della sedia, ma Draghi ha sbagliato con Erdogan Purtroppo con tutto questo bisogna convivere cosa che fa anche il Vaticano per una ragion di Stato che non si può dimenticare Sì, definire Erdogan un dittatore può essere qualcosa che ci può far piace ...

Io sono parte in causa, essendo al secondo mandato aleuropeo, e quindi mi rimetto alle ... Che effetto le ha fatto vedere quella scena? E' solo una, e casomai alcune colpe le ha anche ...Altro che scuse. La, ma meglio sarebbe dire l'indegna genuflessione al turco Erdogan, del presidente del Consiglio ... storico assistente di Altiero Spinelli, che suggerisce aleuropeo ...Quindi, la responsabilita’ dell’Unione nella gaffe esiste, e non deve essere ignorata ... post- mettiamo da parte gli altri due vertici comunitari, Presidente del Parlamento e Alto Rappresentante per ...Purtroppo con tutto questo bisogna convivere cosa che fa anche il Vaticano per una ragion di Stato che non si può dimenticare Sì, definire Erdogan un dittatore può essere qualcosa che ci può far piace ...