La catena di abbigliamento e bigiotteria Accessorize chiude i negozi in Italia: a rischio 72 addetti, per la maggior parte donne (Di venerdì 16 aprile 2021) La catena di negozi di abbigliamento e bigiotteria Accessorize chiude i suoi 25 negozi in Italia. E licenzia 72 persone, in gran parte donne, impiegate nei punti vendita del marchio inglese. Ventidue commessi rischiano il posto nella sola Milano, che nel 2019 contava su 9 punti vendita tra città e hinterland. Nei mesi scorsi si sono ridotti a quattro (tutti quanti chiusi al momento). Attualmente tutti i dipendenti di Accessorize sono in cassa integrazione. La notizia arriva dal sindacato Fisascat Cisl che ha potuto vedere l'istanza presentata al Tribunale Fallimentare di Milano da Melite Italia, la società che gestisce i punti vendita nazionali. "Il piano di concordato preventivo ...

Accessorize chiude i negozi in Italia, a rischio il posto di 72 dipendenti: "Un altro colpo all'occupazione femminile" Chiudono i negozi della catena inglese Accessorize, e tanti posti di lavoro sono a rischio. Settantadue addetti, in gran parte donne, impiegati nei punti vendita del marchio di bigiotteria e accessori ...

