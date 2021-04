Iss | Brusaferro | casi diminuiscono lentamente | intensive critiche

Advertising

Agenzia_Ansa : E' in corso a Palazzo Chigi la cabina di regia sul Covid. Partecipano anche gli esperti Silvio Brusaferro dell'Iss… - reportrai3 : Il direttore aggiunto Oms Ranieri Guerra scrive al presidente Iss Silvio Brusaferro che deve vedersi con il capo de… - istsupsan : ??Diretta della conferenza stampa sull’analisi dati Monitoraggio Regionale #Covid19 con il Presidente #ISS Silvio Br… - gnomini : RT @ASampierdarena: Il presupposto di questo planning di riaperture è la consapevolezza del forte impegno dei cittadini nel rispettare le s… - StefaniaFalone : RT @ASampierdarena: Il presupposto di questo planning di riaperture è la consapevolezza del forte impegno dei cittadini nel rispettare le s… -

Ultime Notizie dalla rete : Iss Brusaferro

È il quadro epidemiologico dell'ultima settimana in Italia descritto dal presidente dell'Istituto superiore di sanità Silvio. "Questo raccomanda di non allentare la tensione e mantenere ...Con loro anche gli esperti Silviodell'e Franco Locatelli del Cts. Nell'incontro saranno esaminati i dati sul contagio, per assumere le decisioni sulle prossime riaperture. Alla ...Dal 26 aprile dovrebbero tornare le zone gialle, con un "giallo rafforzato" e l'apertura di tutte le attività di ristorazione, sport e spettacolo nelle aree a basso contagio da Covid, ma solo all'aper ...“La curva dei contagi decresce in quasi tutte le regioni”. Covid - Silvio Brusaferro, presidente dell'Istituto superiore di sanità: “Le vaccinazioni crescono, gli over 80 hanno superato il 75% di cope ...