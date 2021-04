Isola dei Famosi a Rischio Chiusura? (Di venerdì 16 aprile 2021) L’Isola dei Famosi rischia la Chiusura? Dopo il calo degli ascolti registrati nella puntata di ieri 15 aprile, i punti di domanda sono tanti. Intanto altri due naufraghi, Elisa Isoardi e Brando Giorgi hanno deciso di abbandonare il programma. L’Isola dei Famosi è giunta al capolinea per due concorrenti molto amatai dal pubblico. Parliamo dell’ ex Miss Italia Elisa Isoardi e dell’attore Brando Giorgi che a seguito di alcuni problemi di salute, hanno deciso di dire addio al reality e fare ritorno in Italia. Ma cosa è davvero accaduto ai due naufraghi? Nel daytime mandato in onda ieri pomeriggio, abbiamo assistito all’abbandono temporaneo della Isoardi costretta a lasciare Playa Esperanza per sottoporsi a una visita medica. Nei giorni precedenti, anche Brando Giorgi era uscito fuori dal radar delle ... Leggi su gossipnews.tv (Di venerdì 16 aprile 2021) L’deirischia la? Dopo il calo degli ascolti registrati nella puntata di ieri 15 aprile, i punti di domanda sono tanti. Intanto altri due naufraghi, Elisa Isoardi e Brando Giorgi hanno deciso di abbandonare il programma. L’deiè giunta al capolinea per due concorrenti molto amatai dal pubblico. Parliamo dell’ ex Miss Italia Elisa Isoardi e dell’attore Brando Giorgi che a seguito di alcuni problemi di salute, hanno deciso di dire addio al reality e fare ritorno in Italia. Ma cosa è davvero accaduto ai due naufraghi? Nel daytime mandato in onda ieri pomeriggio, abbiamo assistito all’abbandono temporaneo della Isoardi costretta a lasciare Playa Esperanza per sottoporsi a una visita medica. Nei giorni precedenti, anche Brando Giorgi era uscito fuori dal radar delle ...

Ultime Notizie dalla rete : Isola dei Elisa Isoardi, che merita un ritorno in tv da 'titolare' Consigliato per te - Avrebbe potuto vincere "Ballando con le stelle" e l'Isola dei Famosi, ma il suo quadro astrale deve essersi messo di traverso: tuttavia, Elisa Isoardi ha dimostrato di meritare un posto di rilievo in tv Se c'è una parola che, per quanto abusata, ben ...

Isola dei Famosi in fiamme: Vera non divide il cibo, Cerioli s'infuria Se in puntata la Gemma ha detto che non le piace scherzare sulla fame, tornata su Playa Reunion ha dimostrato altro: scontro con Andrea

