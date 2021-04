Il Papa emerito Benedetto XVI compie 94 anni | di lui colpisce sempre la straordinaria chiarezza

(Di venerdì 16 aprile 2021) Il 16 aprile 2021 ilXVI94. In pochi, anche nel suo stretto staff, quando si dimise l’11 febbraio 2013 pensavano che Ratzinger sarebbe vissuto così a lungo da vedere non solo l’inizio, ma anche ben ottodel pontificato del suo diretto successore. È legittimo pensare che se fosse rimastofino al termine della sua vita, forse non avrebbe vissuto così a lungo gravato dal peso del pontificato divenuto ormai insopportabile per un uomo anziano gradualmente privato delle forze fisiche. Eppure c’è un fenomeno da non sottovalutare. Se Ratzinger èstato l’autore di immortali bestseller internazionali, sia da cardinale che da, anche dasi è ...

Il Papa emerito Benedetto XVI compie oggi 94 anni: è infatti nato il 16 aprile del 1927 a Marktl am Inn, in Baviera, diocesi di Passau. Questo sarà la prima volta in cui il Papa emerito non avrà accanto a sé, né sentirà la voce del fratello Georg