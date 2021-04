Advertising

blogsicilia : #notizie #sicilia Lucca Summer Festival è pronto a riaprire i battenti a Settembre - - giornaleradiofm : Il Lucca Summer Festival pronto a riaprire con 6mila spettatori: (ANSA) - ROMA, 16 APR - Il Lucca Summer Festival è… - pi90528068 : RT @QuiNewsLucca: Il Summer Festival pronto a settembre - QuiNewsLucca : Il Summer Festival pronto a settembre - BesideYouAsh_ : Non so nemmeno se a questo punto mi potranno ridare i soldi del biglietto se verrà cancellato perché è un anno e me… -

Ultime Notizie dalla rete : Lucca Summer

IlFestival è pronto a riaprire i battenti. "Già da mesi lavoriamo a un protocollo per aprire sotto le Mura a 6mila spettatori, ovvero il 10% di concerti come quello che abbiamo ospitato dei ...E' in rampa di lancio ilFestival, rimandato a settembre per tornare più attrattivo che mai. "Già da mesi lavoriamo a un protocollo per aprire sotto le Mura a 6mila spettatori, ovvero il ...(ANSA) - ROMA, 16 APR - Il Lucca Summer Festival è pronto a riaprire i battenti. "Già da mesi lavoriamo a un protocollo per aprire sotto le Mura a 6mila spettatori, ovvero il 10% di concerti come quel ...Riaperture, La data chiave è il 26 aprile in cui debutta la zona gialla rafforzata: rispetto alla zona gialla di prima è sicuramente meno restrittiva: bar e ristoranti sono aperti ...