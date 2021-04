Il funerale del Principe Filippo sarà in diretta: ecco quando e dove seguirlo (Di venerdì 16 aprile 2021) Il funerale del Principe Filippo È trascorsa una settimana esatta da quando abbiamo appreso la triste notizia della morte del Principe Filippo. Il marito della Regina Elisabetta si è spento all’età di 99 anni nel Castello di Windsor, dove viveva ormai da diversi anni a seguito del ritiro a vita privata. Naturalmente fin da subito L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di venerdì 16 aprile 2021) IldelÈ trascorsa una settimana esatta daabbiamo appreso la triste notizia della morte del. Il marito della Regina Elisabetta si è spento all’età di 99 anni nel Castello di Windsor,viveva ormai da diversi anni a seguito del ritiro a vita privata. Naturalmente fin da subito L'articolo proviene da Novella 2000.

Ultime Notizie dalla rete : funerale del Alla Bbc 110mila reclami per eccessiva copertura mediatica sulla morte del principe Filippo - La Gran Bretagna, attualmente, sta osservando un periodo di lutto di otto giorni, che terminerà dopo il funerale del marito della Regina Elisabetta che verrà celebrato sabato.

William e Harry, ecco perché la Regina non li vuole vicini al funerale William e Harry non staranno vicini durante il trasporto del feretro del principe Filippo in programma domani a Londra. L'attenzione dei media, più che sulle esequie in sé, sarà tutta sui due fratelli che la scomparsa a 99 anni del loro amato nonno ha costretto a ...

Al funerale del Principe Filippo, accadrà una cosa mai vista nella storia della monarchia britannica: come e dove seguire la funzione in Tv Sarà possibile seguire la funzione funebre del Principe Filippo, in diretta dalla cappella di San Giorgio, su SkyTg24 e su Rai1 ...

Il principe Filippo e l’ultimo desiderio: svelata la Land Rover Defender per il funerale Rilasciate le foto dello speciale carro funebre che trasporterà il feretro del duca di Edimburgo, dal castello di Windsor alla cappella di San Giorgio: un progetto a cui lui stesso ha lavorato per 16 ...

