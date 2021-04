Il Comune di Rimini chiede le bollette a Casa don Gallo, monta la protesta (Di venerdì 16 aprile 2021) RIMINI – “Ingiusto e inaccettabile”. Il network di Casa Madiba di Rimini si schiera al fianco di Casa don Gallo. La struttura che accoglie persone senza tetto si è infatti vista recapitare dal Comune la richiesta di pagare le utenze eccedenti agli 8.000 euro coperti da una convenzione, vale a dire 4.570 euro. Da qui lo stato di agitazione e domani un presidio in piazza Cavour alle 11.30 contro la decisione dell’amministrazione. Leggi su dire (Di venerdì 16 aprile 2021) RIMINI – “Ingiusto e inaccettabile”. Il network di Casa Madiba di Rimini si schiera al fianco di Casa don Gallo. La struttura che accoglie persone senza tetto si è infatti vista recapitare dal Comune la richiesta di pagare le utenze eccedenti agli 8.000 euro coperti da una convenzione, vale a dire 4.570 euro. Da qui lo stato di agitazione e domani un presidio in piazza Cavour alle 11.30 contro la decisione dell’amministrazione.

