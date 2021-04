Iachini: “Vlahovic? Il presidente è ambizioso. Parlerà con lui per andare avanti insieme” (Di venerdì 16 aprile 2021) In conferenza stampa, l’allenatore della Fiorentina Beppe Iachini, ha parlato di questa volata salvezza, ma anche di Dusan Vlahovic. Giocatore determinante, ma che la Fiorentina dovrà resistere alle lusinghe di mercato per tenersi stretto l’attaccante serbo: “C’è una proprietà che vuole far bene con un presidente che vuole bene al ragazzo e che è ambizioso. Ci sarà modo per parlare con il ragazzo. Lui deve pensare alle partite e sta lavorando con convinzione e con la voglia di migliorarsi. Dobbiamo rimanere concentrare su quello che è la gara e partita per partita, poi sarà il presidente e la società a portare avanti un colloquio per andare avanti insieme“. Sulla volata salvezza: “Se le prossime due sono partite decisive? Sono ... Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 16 aprile 2021) In conferenza stampa, l’allenatore della Fiorentina Beppe, ha parlato di questa volata salvezza, ma anche di Dusan. Giocatore determinante, ma che la Fiorentina dovrà resistere alle lusinghe di mercato per tenersi stretto l’attaccante serbo: “C’è una proprietà che vuole far bene con unche vuole bene al ragazzo e che è. Ci sarà modo per parlare con il ragazzo. Lui deve pensare alle partite e sta lavorando con convinzione e con la voglia di migliorarsi. Dobbiamo rimanere concentrare su quello che è la gara e partita per partita, poi sarà ile la società a portareun colloquio per“. Sulla volata salvezza: “Se le prossime due sono partite decisive? Sono ...

