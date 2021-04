I tifosi delle big europee contro Agnelli | “Ci dissangua con la sua avidità illimitata”

(Di venerdì 16 aprile 2021) La riforma della Champions League a partire dal 2024 non sembra trovare il gradimento deibig d’Europa, che hanno deciso di scrivere una lettera al presidente dell’ECA, Andrea, criticando fortemente le scelte intraprese nel corso della sua presidenza. Parole dure quelle nei confronti del numero uno della Juventus: “Una riforma immaginata da e per un manipolo di club già immensamente ricco. Il tuo piano di ristrutturazione della Champions League è basato sull’aumento del numero di partite, l’introduzione di una qualificazione basata sui risultati maturati in passato e l’appropriazione dei diritti commerciali della competizione. Minaccia l’integrità del nostro sport nel suo insieme. Volete allargare il divario tra i ricchi e il resto, distruggere i campionati nazionali e pretendere che i...

