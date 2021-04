House of the Dragon: Fabien Frankel si unisce al cast (Di venerdì 16 aprile 2021) L‘attore Fabien Frankel è entrato a far parte del cast di House of the Dragon, spinoff prequel di Game of Thrones House of the Dragon è lo spinoff prequel di prossima uscita di Game of Thrones. Sarà ambientato 300 anni prima degli eventi narrati nella serie madre e basato sul libro Fuoco e Sangue, di George R.R. Martin. La trama seguirà la storia della Casa Targaryen dal regno di Aegon I il Conquistatore a quello di Aegon III il Flagello dei Draghi. Lo scorso Dicembre è arrivata la notizia che Olivia Cooke, Matt Smith ed Emma D’Arcy sarebbero stati i protagonisti della serie nelle rispettive parti di Alicent Hightower, Daemon Targaryen e Rhaenyra Targaryen. A Febbraio, invece, si sono aggiunti al cast Steve Toussaint, Eve Best, Rhys Ifans e Sonoya ... Leggi su tuttotek (Di venerdì 16 aprile 2021) L‘attoreè entrato a far parte deldiof the, spinoff prequel di Game of Thronesof theè lo spinoff prequel di prossima uscita di Game of Thrones. Sarà ambientato 300 anni prima degli eventi narrati nella serie madre e basato sul libro Fuoco e Sangue, di George R.R. Martin. La trama seguirà la storia della Casa Targaryen dal regno di Aegon I il Conquistatore a quello di Aegon III il Flagello dei Draghi. Lo scorso Dicembre è arrivata la notizia che Olivia Cooke, Matt Smith ed Emma D’Arcy sarebbero stati i protagonisti della serie nelle rispettive parti di Alicent Hightower, Daemon Targaryen e Rhaenyra Targaryen. A Febbraio, invece, si sono aggiunti alSteve Toussaint, Eve Best, Rhys Ifans e Sonoya ...

Famiglia Gucci chiede a Ridley Scott rispetto del privato Il film, The House of Gucci , è basato sul libro che parla dell'omicidio di Maurizio nel 1995 ed ha come protagonista, tra gli altri, Lady Gaga nel ruolo di Patrizia Reggiani, condannata a 26 anni ...

Ci sarà anche Clooney alla reunion di beneficenza del cast di ‘ER’, il 23 aprile in diretta streaming È il momento delle reunion per i classici della tv americana. Dopo 'Glee' e 'Friends', anche 'ER - Medici in prima linea' vedrà una rimpatriata del cast che lanciò la serie medica di maggior successo ...

Sotheby’s offre la prima asta tutta al femminile Dal 20 al 27 maggio sarà battuta online «(Women) Arists» percorrendo quattro secoli di storia dell’arte, rivalutando opere e storie sulla scia dei musei, dopo quattro anni dalla nascita del movimento ...

