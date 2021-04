Guida autonoma - Walmart investe nella Cruise

(Di venerdì 16 aprile 2021)compie un'altra incursione nell'automotive: la multinazionale statunitense della grande distribuzione ha partecipato a un nuovo round di finanziamenti da 2,75 miliardi di dollari (2,3 miliardi di euro al cambio attuale) condotto dalla, la divisione che sviluppa tecnologie per veicoli senza conducente della General Motors. Le strategie., un colosso da oltre 520 miliardi di dollari di fatturato e 2,2 milioni di dipendenti, ha già una presenza rilevante nel settore della: attualmente, infatti, può contare su partnership con diverse società, tra cui l'Argo AI della Ford, la Waymo, di proprietà della Alphabet (la casa madre di Google), e la stessa. L'obiettivo dell'azienda è di sfruttare le potenzialità dei veicoli robotizzati per la consegna a ...

