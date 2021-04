Governo: da maggio fino a 1.000 spettatori negli stadi in zona gialla (Di venerdì 16 aprile 2021) Importanti novità nello schema di decreto che il dipartimento sport sottoporrà nei prossimi giorni al Cdm. Si indicherà in particolare la possibilità di tornare dal 26 aprile a fare sport di contatto – dal calcetto alle partite di altre discipline come beach volley e basket – nelle regioni di zona gialla. Lo apprende l’ANSA da fonti governative. In zona gialla da sabato 1 maggio sarà inoltre consentito l’accesso del pubblico in impianti all’aperto fino a un massimo di 1.000 spettatori ed al chiuso fino ad un massimo di 500 per quegli eventi sportivi agonistici e riconosciuti di preminente interesse nazionale da CONI e CIP. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 16 aprile 2021) Importanti novità nello schema di decreto che il dipartimento sport sottoporrà nei prossimi giorni al Cdm. Si indicherà in particolare la possibilità di tornare dal 26 aprile a fare sport di contatto – dal calcetto alle partite di altre discipline come beach volley e basket – nelle regioni di. Lo apprende l’ANSA da fonti governative. Inda sabato 1sarà inoltre consentito l’accesso del pubblico in impianti all’apertoa un massimo di 1.000ed al chiusoad un massimo di 500 per quegli eventi sportivi agonistici e riconosciuti di preminente interesse nazionale da CONI e CIP. SportFace.

Azione_it : Il Governo fissi una roadmap trasparente per la riapertura. Abbiamo bisogno di una data di ritorno alla normalità,… - CarloCalenda : Continua a non emergere una roadmap puntuale del Governo nella gestione dell’emergenza, anche nell’intervista di… - Calciomerc : Da sabato 1 Maggio nelle zone gialle è previsto L’ ingresso allo stadio di 1000 spettatori. #calcio #GovernoDraghi #Governo #riaperture - umbriaOn : Dal 1° #maggio via libera al #pubblico negli #stadi in zona #gialla - basketinside360 : Governo: da maggio ok al pubblico nei palazzetti fino a 500 spettatori. Ma solo in zona gialla -… -

Ultime Notizie dalla rete : Governo maggio Due vaccini verso il sì e il primo antivirale ad hoc: ecco le nuove armi anti Covid Il governo di Berlino riuscì a parare il colpo e oggi l'azienda di Tubinga sta per offrirci uno dei più promettenti vaccini in dirittura d'arrivo. CureVac, che sarà approvato fra maggio e giugno , è ...

Dai ristoranti alle palestre, ecco il calendario delle riaperture. Superiori in presenza al 100% in zona gialla e arancione Le palestre riaprono il 1° giugno Il Governo tracciato la road map per la ripartenza del Paese. Tra ... dal 26 aprile a tutto il mese di maggio, sarà possibile pranzare o cenare solo nei luoghi di ...

Covid: calendario riaperture, pass e decreto per nuove misure Roma, 16 apr. (Adnkronos) - Il governo ha delineato una road map di progressive riaperture a partire dal 26 aprile quando sarà anticipato il ripristino delle zone gialle, deciso oggi dalla cabina di r ...

Tornano i tifosi negli stadi e nei palazzetti. Ma solo nelle zone gialle Via libera dal primo maggio per mille persone negli impianti all'aperto, a partire dalla Serie A, e 500 in quelli al chiuso. In questo modo apriranno agli appassionati anche Internazionali d'Italia di ...

