“Giorni molto difficili”. Gianluca Vacchi, operata a 5 mesi la figlia Blu Jerusalema. Il papà spiega cosa è successo (Di venerdì 16 aprile 2021) I Giorni difficili sono trascorsi, ormai. La sua piccola bambina è stata una roccia coraggiosa e forte. Blu Jerusalema, la figlia di Gianluca Vacchi, nata nello scorso mese di ottobre, con appena 5 mesi e mezzo di vita è riuscita ad affrontare la prima prova di difficoltà che la sua breve vita ha già deciso di riservarle. La difficoltà nell’affrontare le giornate, tuttavia, è stata riscontrata anche dai genitori. Un tipo di inerzia, quella con cui Gianluca Vacchi ha affrontato i delicati momenti, che è stata dettata dalla forza di volontà che riscontrava quotidianamente nell’innocente volto della piccola Blu Jerusalema. Foto da Instagram Gianluca ... Leggi su tuttivip (Di venerdì 16 aprile 2021) Isono trascorsi, ormai. La sua piccola bambina è stata una roccia coraggiosa e forte. Blu, ladi, nata nello scorso mese di ottobre, con appena 5e mezzo di vita è riuscita ad affrontare la prima prova di difficoltà che la sua breve vita ha già deciso di riservarle. La difficoltà nell’affrontare le giornate, tuttavia, è stata riscontrata anche dai genitori. Un tipo di inerzia, quella con cuiha affrontato i delicati momenti, che è stata dettata dalla forza di volontà che riscontrava quotidianamente nell’innocente volto della piccola Blu. Foto da Instagram...

Advertising

luigidimaio : Atterrato a #Washington, saranno due giorni molto intensi e impegnativi. ?? - RaiTre : Il violoncello ha una sua personalità molto forte, che se piove un po' di più o c’è un cambio climatico lui lo perc… - DadoneFabiana : Sono molto felice degli oltre 6800 partecipanti alla consultazione #nextgenerationyou lanciata pochissimi giorni fa… - remocontro_it : Primi 100 giorni di Biden, dubbi soprattutto in politica estera. Fine ‘viaggio di nozze’. Michele Marsonet molto se… - MatteoAzara : RT @godzyperplesso: Non chiedo molto, due giorni di silenzio, senza dover accudire nessuno, nemmeno me, senza obblighi o imposizioni, due g… -

Ultime Notizie dalla rete : Giorni molto Gianluca Vacchi, figlia di 5 mesi operata per palatoschisi/ 'La sua forza...' Sono stati giorni molto difficili, vedere una creatura innocente soffrire è un'esperienza molto provante' . La piccola è nata con una malformazione al palato molle e/o il palato duro ed è stata ...

Pierre - Emerick Aubameyang ha la malaria/ Ricoverato in ospedale: 'Sto già meglio' Ho trascorso alcuni giorni in ospedale questa settimana, ma mi sento già molto meglio ogni giorno, grazie ai grandi medici che hanno rilevato e curato il virus così rapidamente. Non mi sentivo ...

Coronavirus, le ultime notizie dall’Italia e dal mondo sul Covid La Guardia di finanza di Treviso ha sequestrato oltre 100mila mascherine e 300 litri di gel igienizzante messi in vendita in note catene ...

Cassa integrazione, fino a 280 euro in meno in busta paga per sei milioni di lavoratori: pasticcio sulla norma L’ultimo pasticcio sulla Cig rischia di costare fino a 280 euro ai lavoratori che al 25 marzo avevano esaurito le 12 settimane di cassa integrazione con causale Covid previste ...

Sono statidifficili, vedere una creatura innocente soffrire è un'esperienzaprovante' . La piccola è nata con una malformazione al palato molle e/o il palato duro ed è stata ...Ho trascorso alcuniin ospedale questa settimana, ma mi sento giàmeglio ogni giorno, grazie ai grandi medici che hanno rilevato e curato il virus così rapidamente. Non mi sentivo ...La Guardia di finanza di Treviso ha sequestrato oltre 100mila mascherine e 300 litri di gel igienizzante messi in vendita in note catene ...L’ultimo pasticcio sulla Cig rischia di costare fino a 280 euro ai lavoratori che al 25 marzo avevano esaurito le 12 settimane di cassa integrazione con causale Covid previste ...