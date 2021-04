George RR Martin vede ancora lontana la fine di The Winds of Winter (Di venerdì 16 aprile 2021) L’autore delle Cronache del ghiaccio e del fuoco, da cui è tratta la serie cult Game of Thrones, fa retromarcia e ammette di non riuscire a stare dietro ai tanti impegni, compreso il sesto capitolo della saga. Complice l’età e “il mood stanco” Solo lo scorso febbraio George R. R. Martin aveva dato qualche speranza ai tantissimi fan che attendono ormai da oltre un decennio il sesto capitolo delle Cronache del ghiaccio e del fuoco, la saga letteraria dalla quale è stata tratta la serie Game of Thrones, che proprio in questi giorni festeggia 10 anni dal debutto. Allora aveva annunciato di aver scritto centinaia di pagine, ma ora pare che voglia fare una parziale retromarcia: sul suo blog lo scrittore ammette di essere “immensamente indietro” nella sua routine di lavoro e con questo s’intende soprattutto il tanto atteso The Winds of ... Leggi su cityroma (Di venerdì 16 aprile 2021) L’autore delle Cronache del ghiaccio e del fuoco, da cui è tratta la serie cult Game of Thrones, fa retromarcia e ammette di non riuscire a stare dietro ai tanti impegni, compreso il sesto capitolo della saga. Complice l’età e “il mood stanco” Solo lo scorso febbraioR. R.aveva dato qualche speranza ai tantissimi fan che attendono ormai da oltre un decennio il sesto capitolo delle Cronache del ghiaccio e del fuoco, la saga letteraria dalla quale è stata tratta la serie Game of Thrones, che proprio in questi giorni festeggia 10 anni dal debutto. Allora aveva annunciato di aver scritto centinaia di pagine, ma ora pare che voglia fare una parziale retromarcia: sul suo blog lo scrittore ammette di essere “immensamente indietro” nella sua routine di lavoro e con questo s’intende soprattutto il tanto atteso Theof ...

Ultime Notizie dalla rete : George Martin Il Trono di spade compie 10 anni. Dove vederlo (o rivederlo) Il 17 aprile 2011 andava in onda negli Stati Uniti la prima puntata del Trono di Spade. Nel corso di questi dieci anni la serie HBO, tratta dai romanzi fantasy di George R. R. Martin, ha infranto più di un record. Tra questi la vittoria di 59 Emmy Awards , il numero più alto mai raggiunto. Massicci anche i budget allocati per gli episodi, arrivati a circa 10 ...

Game of Thrones, George RR Martin è 'enormemente indaffarato': arriva Winds of Winter? Tramite il suo blog George RR Martin ha spiegato di essere 'enormemente indaffarato' con uno dei suoi progetti: sarà il nuovo libro di Game of Thrones?

Game of Thrones House of the Dragon: serie TV aggiunge al cast Fabien Frankel La serie TV prequel di Game of Thrones, House of the Dragon, di HBO aggiunge al cast un nuovo attore, Fabien Frankel. Ecco cosa sappiamo.. La testata Deadline riporta che l'attore britannico Fabien ...

