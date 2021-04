Funerali Principe Filippo, la diretta delle esequie lo speciale su Canale 5 (Di venerdì 16 aprile 2021) Sabato 17 aprile, su Canale5, il TG5 seguirà per tutta la giornata, con edizioni speciali e approfondimenti, i Funerali del Principe Filippo di Edimburgo. Un Principe amato come un Re. A partire dalle 15.30, la testata diretta da Clemente Mimun trasmetterà in diretta tutte le fasi della cerimonia funebre, che si svolgerà in forma privata nella Cappella di San Giorgio, all’interno della residenza reale di Windsor. In studio, con Cesara Buonamici, a commentare un rito blindato in tempo di Covid, Antonio Caprarica, e da Windsor il corrispondente Federico Gatti. Il funerale sarà presieduto dall’arcivescovo di Canterbury Justin Welby e, tra i presenti, non ci saranno oltre 30 persone. Durante le esequie, per evitare tensioni e imbarazzi legati alle ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 16 aprile 2021) Sabato 17 aprile, su5, il TG5 seguirà per tutta la giornata, con edizioni speciali e approfondimenti, ideldi Edimburgo. Unamato come un Re. A partire dalle 15.30, la testatada Clemente Mimun trasmetterà intutte le fasi della cerimonia funebre, che si svolgerà in forma privata nella Cappella di San Giorgio, all’interno della residenza reale di Windsor. In studio, con Cesara Buonamici, a commentare un rito blindato in tempo di Covid, Antonio Caprarica, e da Windsor il corrispondente Federico Gatti. Il funerale sarà presieduto dall’arcivescovo di Canterbury Justin Welby e, tra i presenti, non ci saranno oltre 30 persone. Durante le, per evitare tensioni e imbarazzi legati alle ...

William e Harry separati ai funerali del principe Filippo: l'ordine viene dalla Regina William e Harry saranno separati ai funerali del principe Filippo, che si svolgeranno sabato 17 aprile alle ore 15 (alle 16 ora italiana) nella Cappella di San Giorgio a Windsor. È la conferma che la morte del nonno non ha riunito i due ...

William e Harry separati ai funerali del Principe Filippo Questa la volontà espressa dalla Regina Elisabetta IITutto è pronto per dare l'ultimo saluto al Duca di Edimburgo, spentosi a 99 anni lo scorso 9 aprile. I preparativi per la cerimonia sono iniziati d ...

Filippo: William e Harry distanziati, un italiano al funerale (ANSA) – LONDRA, 16 APR – Lista ristretta come previsto – nel rispetto delle limitazioni cautelari imposte dal Covid e delle volontà del defunto – ai funerali di domani del principe ...

