Francia, approvata legge sulla sicurezza: vietato diffondere foto polizia (Di venerdì 16 aprile 2021) In Francia è stato approvato, in via definitiva, il contestatissimo progetto di legge sulla sicurezza globale. L'articolo 24 prevede pene per chi diffonde immagini, che possano identificare e di conseguenza minare la sicurezza degli agenti di polizia e militari. Francia, contestazione tra libertà di informazione e sicurezza sulla corrente diatriba tra sicurezza e libertà di diffondere informazioni, in Francia oggi ha vinto la sicurezza. La contestazione riguardava il rischio che una legge troppo rigida potesse limitare il diritto d'informazione. Infatti da un punto di vista burocratico, durante il passaggio del progetto al Senato, la misura è ...

Il parlamento francese ha approvato la legge sulla "sicurezza globale" La legge è stata approvata con 75 voti favorevoli e 33 contrari. Un dato emblematico: alla ... Infatti, la legge mira a creare un "continuum di sicurezza" in Francia rafforzando le prerogative della ...

