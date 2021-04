Felicissima Sera | sorpresa per Stefano De Martino | il particolare ‘gadget’ da Pio e Amedeo

Advertising

LaPresse_news : RT @LaPresse_news: Pio e Amedeo tornano in tv con ‘Felicissima Sera’: tutto può accadere - CorriereCitta : Felicissima sera, stasera in tv il programma di Pio e Amedeo: orario, chi sono gli ospiti di venerdì 16 aprile, qua… - tuttopuntotv : Felicissima Sera, al via lo show di Pio e Amedeo: tutti gli ospiti di stasera #FelicissimaSera #PioeAmedeo… - SpettacolandoTv : #FelicissimaSera | questa sera la prima puntata dello show condotto da Pio e Amedeo - MarcoZuccardi : Stasera su Canale 5 il nuovo show di Pio E Amedeo ' Felicissima Sera ' -

Ultime Notizie dalla rete : Felicissima Sera

Per quanto riguarda gli ascolti attesi per la nuova edizione del programma (che avrà come competitor lo show di Pio e Amedeo '' in onda su Canale 5), nessun timore agita il conduttore:...ANTICIPAZIONI: PIO E AMEDEO TORNANO IN PRIMA SERATA CON IL LORO SHOW L'attesa è finita. Venerdì 16 aprile, in prima serata su canale 5, Pio e Amedeo debuttano con il nuovo programma dal titolo " ...E' tornato a casa dal carcere di MonzaFabrizio Corona è tornato a casa nelle scorse ore dal carcere di Monza, dopo un mese di detenzione. L'ex re dei paparazzi aveva intrapreso nelle scorse settimane ...Stasera in TV venerdì 16 aprile: Canzone Segreta su Rai 1, Quarto Grado su Rete 4. Canale 5, appuntamento con Felicissima Sera ...