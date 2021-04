Elisa Isoardi, che merita un ritorno in tv da “titolare” (Di venerdì 16 aprile 2021) Avrebbe potuto vincere “Ballando con le stelle” e l’Isola dei Famosi, ma il suo quadro astrale deve essersi messo di traverso: tuttavia, Elisa Isoardi ha dimostrato di meritare un posto di rilievo in tv Se c’è una parola che, per quanto abusata, ben descrive le ultime vicissitudini lavorative di Elisa Isoardi è resilienza: la conduttrice piemontese, dopo essere rimasta orfana del programma cult del mezzogiorno di Raiuno “La Prova del Cuoco”, a cui è stato preferito il format nuovo di zecca (ma forse neanche poi tanto) “E’ sempre Mezzogiorno” condotto da Antonella Clerici, si è messa più volte in gioco nel corso di questa stagione televisiva in via di conclusione, nella speranza di trovare quel rilancio in video che sarebbe assolutamente meritato. A settembre 2020, dunque, è ... Leggi su zon (Di venerdì 16 aprile 2021) Avrebbe potuto vincere “Ballando con le stelle” e l’Isola dei Famosi, ma il suo quadro astrale deve essersi messo di traverso: tuttavia,ha dimostrato dire un posto di rilievo in tv Se c’è una parola che, per quanto abusata, ben descrive le ultime vicissitudini lavorative diè resilienza: la conduttrice piemontese, dopo essere rimasta orfana del programma cult del mezzogiorno di Raiuno “La Prova del Cuoco”, a cui è stato preferito il format nuovo di zecca (ma forse neanche poi tanto) “E’ sempre Mezzogiorno” condotto da Antonella Clerici, si è messa più volte in gioco nel corso di questa stagione televisiva in via di conclusione, nella speranza di trovare quel rilancio in video che sarebbe assolutamenteto. A settembre 2020, dunque, è ...

