Draghi: “Il governo prende un rischio ragionato, riaprono le attività all’aperto. Usciremo dal debito con la crescita” (Di venerdì 16 aprile 2021) Il capo del governo: «La campagna di vaccinazione va bene, con tante sorprese positive e qualcuna negativa e questo è stato fondamentale per prendere le decisioni sulle riaperture» Leggi su lastampa (Di venerdì 16 aprile 2021) Il capo del: «La campagna di vaccinazione va bene, con tante sorprese positive e qualcuna negativa e questo è stato fondamentale perre le decisioni sulle riaperture»

Advertising

Palazzo_Chigi : #Agenda ??? #16aprile Alle ore 15 #conferenzastampa del Presidente Draghi presso la Sala Polifunzionale della Presid… - DarioNardella : #Meloni annuncia mozione di sfiducia a @robersperanza, sfrutta la disperazione degli imprenditori, tifa per il fall… - Palazzo_Chigi : #Agenda ?? #16aprile La conferenza stampa del Presidente Draghi è stata posticipata alle 15.30 - FiammaGoretti : A pag.2 di @repubblica, @VecchioConcetto ricorda che sono già 200mila le persone che hanno chiesto cittadinanza ita… - Rosyfree74 : RT @buonweekend: @myrtamerlino Draghi deciso e rassicurante sono aggettivi privi di oggettività ma buoni per nascondere come realmente ah a… -

Ultime Notizie dalla rete : Draghi governo Draghi, un rischio ragionato Il Governo indica il nuovo percorso anche alla luce del forte disagio sociale e delle spinte che arrivano dal suo interno

"Rischio ragionato": Draghi e i dati reali. La media giornaliera dei contagi scesa di 7.300 in un mese ..."fotografare" la proverbiale luce in fondo al tunnel che ha convinto la cabina di regia del governo ... Non sappiamo se sia questo il calcolo fatto da Draghi ma il dato che induce all'ottimismo è il ...

Il Presidente Draghi avvia i primi incontri sul PNRR Governo Pressing sulle riaperture. Lega e Regioni scalpitano Stando alla bozza presentata nel corso del vertice con Palazzo Chigi, le Regioni hanno sollevato molti temi: in materia di spostamenti la richiesta è che siano autorizzati almeno tra regioni gialle Ri ...

Sul ‘rischio ragionato’ di Draghi, mi dispiace dirlo, ma temo il peggio "La sua decisione sembra rispondere più alla piazza esasperata e alle pressioni della destra che non alla scienza" ...

Ilindica il nuovo percorso anche alla luce del forte disagio sociale e delle spinte che arrivano dal suo interno..."fotografare" la proverbiale luce in fondo al tunnel che ha convinto la cabina di regia del... Non sappiamo se sia questo il calcolo fatto dama il dato che induce all'ottimismo è il ...Stando alla bozza presentata nel corso del vertice con Palazzo Chigi, le Regioni hanno sollevato molti temi: in materia di spostamenti la richiesta è che siano autorizzati almeno tra regioni gialle Ri ..."La sua decisione sembra rispondere più alla piazza esasperata e alle pressioni della destra che non alla scienza" ...