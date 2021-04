Doctor Strange 2: “Le riprese finiscono questa settimana” (Di venerdì 16 aprile 2021) Kevin Feige, presidente dei Marvel Studios, in una recente intervista con The Undefeated, ha confermato che le riprese di Doctor Strange in the Multiverse of Madness finiranno questa settimana. Gli ultimi giorni di riprese di Doctor Strange 2 La troupe si trova attualmente a Londra per concludere le ultime riprese , che si è protratto praticamente in sordina e senza grossi clamori dalla fine del 2020. I lavori sono durati più dei normali standard dei Marvel Studios, per via delle interruzioni causate dagli allarmi di contagio tra i membri della troupe e i vari rallentamenti dovuti alle restrizioni dovute alle nuove norme anti-covid. La data di uscita del film è stata fissata al 6 maggio 2022. Grande attesa da parte dei fan ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 16 aprile 2021) Kevin Feige, presidente dei Marvel Studios, in una recente intervista con The Undefeated, ha confermato che lediin the Multiverse of Madness finiranno. Gli ultimi giorni didi2 La troupe si trova attualmente a Londra per concludere le ultime, che si è protratto praticamente in sordina e senza grossi clamori dalla fine del 2020. I lavori sono durati più dei normali standard dei Marvel Studios, per via delle interruzioni causate dagli allarmi di contagio tra i membri della troupe e i vari rallentamenti dovuti alle restrizioni dovute alle nuove norme anti-covid. La data di uscita del film è stata fissata al 6 maggio 2022. Grande attesa da parte dei fan ...

