DIRETTA MotoGP | GP Portogallo LIVE | che Marquez | è subito terzo! Rossi migliora | alle 15 10 le FP2

(Di venerdì 16 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLE PROVE LIBERE DI F111.00 E 14.30 LA CRONACA DELLA PRIMA SESSIONE RISULTATI E CLASSIFICA FP1 E’ tutto per questa. Appuntamento per la FP215.10. Un saluto dalla redazione di OA Sport. 11.43: Maverick Vinales conclude davanti a tutti la FP1 con il crono di 1’42?127 a precedere di 0?151 la Suzuki di Alex Rins e di 0?251 Marc. La Yamaha si conferma veloce, ma la notizia del giorno è la prestazione di: strepitoso lo spagnolo che, nonostante tutto quello che sappiamo e pur correndo su una pista sconosciuta (visto che l’anno scorso non c’era), è stato velocissimo. Bagnaia è sesto a 0?337 a precedere Quartararo (+0?401). ...

