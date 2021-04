Diminuiscono i ricoveri, in Lombardia 2.431 nuovi positivi. A Bergamo +210 (Di venerdì 16 aprile 2021) Continuano a diminuire i ricoverati nelle terapie intensive (-11) e nei reparti (-256). Sono i dati forniti da Regione Lombardia venerdì 16 aprile. A fronte di 47.103 tamponi effettuati, sono 2.431 i nuovi positivi (5,1%). I guariti/dimessi sono 2.867. Leggi su ecodibergamo (Di venerdì 16 aprile 2021) Continuano a diminuire i ricoverati nelle terapie intensive (-11) e nei reparti (-256). Sono i dati forniti da Regionevenerdì 16 aprile. A fronte di 47.103 tamponi effettuati, sono 2.431 i(5,1%). I guariti/dimessi sono 2.867.

Advertising

borghi_claudio : Allora: in Sardegna mettono le restrizioni e i ricoveri aumentano. 'Ovvio, si erano contagiati PRIMA, e quindi l'in… - marattin : Il trend di (lenta) diminuzione della pressione sui reparti ospedalieri sembra ormai essersi consolidato. I ricover… - borghi_claudio : @giunbia Ma come??? I ricoveri che diminuiscono il giorno dopo la zona rossa è merito della zona rossa invece qui 9… - webecodibergamo : I dati della Lombardia - MarySpes : RT @borghi_claudio: Allora: in Sardegna mettono le restrizioni e i ricoveri aumentano. 'Ovvio, si erano contagiati PRIMA, e quindi l'incuba… -