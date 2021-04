Covid Lombardia | oggi 2 431 contagi e 87 morti | dati 16 aprile

(Di venerdì 16 aprile 2021) (Adnkronos) – Sono 2.431 i nuovidi Coronavirus insecondo idel bollettino di, 16. Si registrano altri 87, che portano a 32.146 il totale dei decessi nella regione. Da ieri sono stati processati 47.103 tamponi, l’indice di positività è al 5,1%. I ricoverati in area non critica sono 5.131 (-256 da ieri), i pazienti in terapia intensiva sono 728 (-11). I guariti/dimessi sono in tutto 677.650 (+2.867). L'articolo proviene da Ildenaro.it.

: il bollettino del 16 aprile Le 16 regioni con dati 'da giallo' La mappa dell'Italia Il ... sono Abruzzo, Basilicata, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria,, ...Stando al report sui vaccini anti- 19, in Italia sono 14.377.002 le somministrazioni eseguite. Dai dati, aggiornati a questo ...di somministrazioni (2.263.919) in termini assoluti è la, ..."Vaccinare sempre più persone per arrivare agli stessi risultati già raggiunti per le RSA. Zero contagi". Lo scrive, su Twitter, la vicepresidente della Lombardia, Letizia Moratti.Sono 38 i nuovi casi di Covid registrati oggi in provincia di Lodi. In Lombardia continuano a diminuire i ricoverati nelle terapie intensive (-11) e nei reparti (-256). A fronte di 47.103 tamponi effe ...