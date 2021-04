Covid Italia, Rezza: “Incidenza cala molto molto lentamente” (Di venerdì 16 aprile 2021) L’indice di contagio Rt “ci dice che c’è ancora una certa trasmissione sostenuta” di Coronavirus in Italia, “ma è inferiore a 1. Quindi per ogni infetto se ne infetta meno di 1 e l’Incidenza tende a diminuire, ma tende a diminuire molto molto lentamente”. E’ quanto si sta osservando nel nostro Paese, secondo quanto ha spiegato il direttore generale Prevenzione del ministero della Salute, Gianni Rezza, oggi durante la conferenza stampa sull’analisi dei dati del monitoraggio regionale Covid-19 della Cabina di regia. L'articolo <div></div> proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di venerdì 16 aprile 2021) L’indice di contagio Rt “ci dice che c’è ancora una certa trasmissione sostenuta” di Coronavirus in, “ma è inferiore a 1. Quindi per ogni infetto se ne infetta meno di 1 e l’tende a diminuire, ma tende a diminuire”. E’ quanto si sta osservando nel nostro Paese, secondo quanto ha spiegato il direttore generale Prevenzione del ministero della Salute, Gianni, oggi durante la conferenza stampa sull’analisi dei dati del monitoraggio regionale-19 della Cabina di regia. L'articolo proviene daSera.

Ultime Notizie dalla rete : Covid Italia Covid: 429 morti, ma continua calo rianimazioni e ricoveri Sono 15.943 i positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 16.974 . Sono invece 429 le vittime in un giorno (ieri 380). Sono 327.704 i tamponi molecolari e antigenici ...

Bollettino Covid di venerdì 16 aprile: 429 morti e 15.493 nuovi positivi. Calano ricoveri e malati gravi Leggi anche > Covid Italia, il riepilogo della settimana Ecco i dati di questa settimana (lunedì - venerdì) e il confronto con quelli di sette giorni fa: tra lunedì e oggi i nuovi positivi sono 72.

Calano i ricoveri per Covid ma anche oggi è una strage: 429 morti In Italia si sono registrati 15.943 nuovi casi di coronavirus a fronte di 327.704 tamponi effettuati (giovedì erano stati 16.974 su 319.633 test). Il tasso di positività si attesta al 4,9% ...

Covid. Menarini lancia un nuovo reagente made in Italy per isolare l’Rna virale 16 APR - Menarini Diagnostics, azienda del Gruppo Menarini, lancia Leasy Kit, un reagente innovativo, frutto della sua ricerca e totalmente “made in Italy”, per isolare l’Rna virale dopo il tampone mo ...

