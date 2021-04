Covid, frenata del governo con Regioni e Lega: ripartenza graduale (Di venerdì 16 aprile 2021) Due metri di distanza all?interno di palestre, cinema, teatri e nei ristoranti (ma fra i tavoli), dove sarebbe vietata la consumazione al banco dopo le 14, prenotazioni obbligatorie, rigide... Leggi su ilmattino (Di venerdì 16 aprile 2021) Due metri di distanza all?interno di palestre, cinema, teatri e nei ristoranti (ma fra i tavoli), dove sarebbe vietata la consumazione al banco dopo le 14, prenotazioni obbligatorie, rigide...

Advertising

Notiziedi_it : Covid, Gimbe: “Contagio in frenata, ma 13 regioni sopra soglia su terapie intensive” - ilmessaggeroit : Covid, frenata del governo con Regioni e Lega: ripartenza graduale - myfruit : Ismea: nel 2020 giù i consumi delle verdure di IV gamma (-5,6%) Tra Covid e prezzi alti, ecco la prima frenata del… - ladyrosmarino : RT @Agenzia_Italia: Per Gimbe i contagi sono in frenata, ma gli ospedali ancora 'soffrono' molto - Marilenapas : RT @BasicLifeSupp: Covid. Gimbe: “Contagi e ricoveri in frenata ma oltre 200 pazienti al giorno entrano comunque in terapia intensiva e i d… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid frenata I super banchieri brindano nell'anno nero della pandemia: bonus e maxi stipendi con l'aiuto di Stati e banche centrali ... ad di Intesa Sanpaolo che nel 2019 milioni ne ebbe 6,2 (ma uno donato alla lotta contro il Covid - ... anche perché rivedere gli obiettivi a cui si legano i compensi dopo un anno di grave frenata ...

Covid Sicilia, 1.450 nuovi contagi e 6 vittime nelle ultime 24 ore Situazione nelle singole province La distribuzione tra le province, Catania fa un improvviso balzo avanti nei contagi con 475 nuovi positivi nel giorno in cui Palermo registra una frenata con 315, ...

Covid, l'epidemia arretra: cala ancora l'indice Rt ma Sardegna e Sicilia in controtendenza In controtendenza rispetto al resto d'Italia che vede diminuire i casi positivi, dalla prossima settimana Sicilia e Sardegna saranno in rosso. Nel primo caso sarà una fotografia di ...

Si arresta il calo e l’Rt torna a salire Terapie intensive "sotto controllo" Dopo il calo deciso dei contagi della settimana scorsa, c’è una leggera frenata in Umbria, con l’Rt degli ultimi 14 giorni che risale a 1,08 (sette giorni fa era sceso a 0,71) e un’incidenza dei conta ...

... ad di Intesa Sanpaolo che nel 2019 milioni ne ebbe 6,2 (ma uno donato alla lotta contro il- ... anche perché rivedere gli obiettivi a cui si legano i compensi dopo un anno di grave...Situazione nelle singole province La distribuzione tra le province, Catania fa un improvviso balzo avanti nei contagi con 475 nuovi positivi nel giorno in cui Palermo registra unacon 315, ...In controtendenza rispetto al resto d'Italia che vede diminuire i casi positivi, dalla prossima settimana Sicilia e Sardegna saranno in rosso. Nel primo caso sarà una fotografia di ...Dopo il calo deciso dei contagi della settimana scorsa, c’è una leggera frenata in Umbria, con l’Rt degli ultimi 14 giorni che risale a 1,08 (sette giorni fa era sceso a 0,71) e un’incidenza dei conta ...